【悲鳴】木村昴に「ラクトフェリン」5,000本超が差し入れされる事態に！ 本人の「おすそわけしたい」発言で急遽サンプリングイベント開催へ
声優の木村昴さんに、あまりにも大量のドリンクが届いてしまうという事態が発生・・・！？
森永乳業は2026年1月28日に木村さんへの差し入れが想定を大幅に超えたことを受け、一般向けに「おすそわけサンプリング」を緊急開催すると発表しました 。
きっかけは「#きむすばののどを守りたい」
事の始まりは、森永乳業の公式X（旧Twitter）アカウントによる企画でした 。乾燥する季節、のどを守ってほしい声優を募集したところ、多くのファンが木村昴さんを指名 。リポスト数に応じて、新商品「森永ラクトフェリン 200 ドリンクタイプ」を本人に差し入れするというキャンペーンが展開されました 。
ファンの熱意と木村さん本人の呼びかけもあり、最終的なリポスト数はなんと5,610件を突破 。そのまま5,610本のドリンクが木村さんの元へ届けられることになりました 。
木村昴さん「流石に飲みきれない」
この大量の差し入れに対し、木村さんはSNSで「ごごご5610本の差し入れ!? すごい」「でも流石に飲みきれない。。か？」と歓喜と困惑が混ざったようなリアクション 。続けて「これ、色んな方にお裾分けとかできないですかね」と提案したことで、今回の異例のイベントが決定しました 。
ごごご5610本の差し入れ！？すごい、皆さんありがとうございます！！🤩
森永乳業側もこの要望に応え、木村さんへの差し入れ分に加えさらに本数を追加 。合計10,000本（5,000セット）を街頭で無料配布することを決めました 。
イベント概要
サンプリングイベントは、今週末に二子玉川駅付近で実施されます 。
●日程： 2026年1月31日（土）
●時間： 10:00〜18:00（なくなり次第終了）
●場所： 二子玉川駅 交差点付近（東京都世田谷区）
●備考： 雨天決行
木村昴が“ボトル”を演じるシュールな動画も公開
また、今回の展開に合わせて木村さんが「商品ボトル」の声を担当するWEBムービーも公開されました 。スーパーの売り場にあるボトルが語りかけてくるというユニークな内容で、木村さんは「商品になりきってしゃべっています（笑）」とコメントしています 。
のどを酷使する人気声優からのおすそわけ。乾燥が気になるこの時期、二子玉川で森永乳業ときむすばからの「のど」を支えるパワーを分けてもらいに行くのもいいかもしれません
