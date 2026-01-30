「スーパーママタレント」藤本美貴、仕事前の豪華手料理に絶賛の声「尊敬しかない」「めっちゃご馳走！」
タレントの藤本美貴さんは1月29日、自身のInstagramを更新。仕事前の手料理を披露しました。
【写真】藤本美貴が仕事前に作った豪華料理
テーブルには生ハムや春巻き、肉と野菜の炒め物、ブロッコリーのサラダなどが並んでいます。このほかにもわかめスープや前日の残り物もあるようでボリューム満点な“夜ご飯”です。忙しそうな仕事の合間を縫って、準備された手料理の品数やおいしそうな見た目が食欲をそそります。
コメント欄では、「こういう投稿嬉しいです！」「お料理も上手なミキティ」「ミキティん家の晩ご飯参考にしたいです」「ミキティには尊敬しかない」「めっちゃご馳走！」「これ、パパっと作っちゃうなんて」「美味しそう。料理上手」「スーパーママタレントさんですね」と、絶賛の声が相次ぎました。
「お料理も上手なミキティ」藤本さんは「夜ご飯完成 これと子供が大好きなワカメスープ あとは昨日の残り物を少しだすよ」「お仕事行って来まーす」とつづり、1枚の写真を投稿。仕事へ行く前に準備したという彩り豊かな手作りのおかずです。
おいしそうなハーブチキンも披露自身のInstagramで手料理をたびたび公開している藤本さん。2025年12月9日の投稿では「今日の夕飯のメインはチキン！」とつづり、ハーブチキンなどを披露していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)