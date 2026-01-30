「世界一GUCCIが似合う」山田涼介、グッチコーデのイケメンショットに反響「存在がハイブラ！」「最強すぎるだろ」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは1月29日、自身のInstagramを更新。イケメンショットを披露しました。
【写真】山田涼介のイケメンショット
黒パンツに黒レザージャケットを羽織り、中に着たグッチのアイコンカラーのシャツに合わせた赤いリボンタイがアクセントの洗練されたコーディネートです。手にはGUCCIのバッグを持ち、大人の色気が漂っています。
(文:中村 凪)
「朝から可愛いってば！」山田さんは「GUCCIのフレンド オブ ハウスに就任することになりました！ これからGUCCIの魅力を、みなさんにお伝えしていきます」とGUCCI（グッチ）のフレンド オブ ハウス就任を報告し、伊勢丹 新宿店で開催中のポップアップショップ「Gucci La Famiglia」を訪れた際の自身の写真を6枚載せています。
ファンからは、「存在がハイブラ！」「最強すぎるだろ」「やっぱ赤と緑のGUCCIが最強可愛いよね〜」「GUCCI山田様なんて素敵なんでしょう！」「世界一GUCCIが似合う」「朝から可愛いってば！」「おめでとう」「大変麗しいです…！」と、絶賛の声が集まりました。
MVオフショット披露自身のInstagramで仕事のオフショットなどをたびたび公開している山田さん。14日の投稿では「MVオフショット」とつづり、ソロ初となる楽曲発売の告知をしました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
