¡Ö²°º¬Àã¤ÎÍîÀã¤ËÃí°Õ¤ò¡×ÈË²Ú³¹¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤ÏÀã»Ä¤ë ÀÐÀî¡¦¶âÂô»Ô Î¢ÄÌ¤ê¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Çº®Íð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ï29Æü¤«¤é¹ß¤êÂ³¤¤¤¿Àã¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÀÑÀã¤¬Áý¤·¤Þ¤·¤¿¡£30Æü¡¢ÂçÀã¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï²á¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ê¤É½üÀãºî¶È¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
30Æü¸áÁ°11»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÎÀÑÀã¤Ï¶âÂô¤Ç44Ñ¡¢Çò»³²ÏÆâ¤Ç62Ñ¡¢²Ã²ìÃæÄÅ¸¶¤Ç50Ñ¡¢¼î½§¤Ç32Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
31ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ëÀã¤ÎÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤½ê¤Ç²Ã²ì¤ÈÇ½ÅÐ¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç10Ñ¡¢²Ã²ì¤â»³ÃÏ¤Ç20Ñ¡¢Ç½ÅÐ¤Î»³ÃÏ¤Ç15Ñ¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀã¤«¤é1½µ´Ö¤Û¤É·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂô»ÔÆâ¤Î¤Þ¤Á¤Ê¤«¤Ç¤ÏÎ¢ÄÌ¤ê¤ÎÃó¼Ö¾ì¤¬»È¤¨¤Ê¤¤½ê¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢30Æü¤Ï¡¢¶âÂôÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤ÎÍ»Ö¤é¤¬¡¢¼êÊ¬¤±¤·¤ÆÀã¤«¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Çã¤¤ÊªµÒ¤é¤Î³°½Ð¹µ¤¨¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡¢30Æü¤Î1Æü¤Ç¤ª¤è¤½50¤«½ê¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò½¸ÃæÅª¤Ë½üÀã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂôÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¡¦ÇßÂ¼ÅµÉ§Íý»öÄ¹¤Ï¡Ö²áµî¤ÎÁ°Îã¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¬1¤«·î¤Û¤ÉÂ³¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤ËÁ´Éô¤Ê¤¯¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÃ¶¤³¤³¤Ç¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤éµ¤²¹¤Î¾å¾º¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬´Ë¤à¤¿¤á¡¢º£¸å¤â²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ê¤É½üÀãÃæ¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£