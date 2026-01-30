ヤマダホールディングスは、1月31日に、ヤマダオリジナル冷蔵庫ブランド「REFAGE（リファージュ）」から、新たに4ドア冷蔵庫「YRZ−F37N」を全国のヤマダデンキ店舗（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコム（ECサイト）で発売する。

ヤマダオリジナル冷蔵庫ブランド「REFAGE（リファージュ）」とは、「Refrigerator（冷蔵庫）」＋「Age（世代、年代）」を語源とする造語。“どの世代にも合う あなたとの暮らしにちょっといい冷蔵庫”をコンセプトに、消費者のニーズに応えるラインアップを揃えている。

世帯規模の縮小によってコンパクトモデルの需要が拡大する一方、まとめ買いの増加を背景に、適切な収納容量へのニーズも高まっている。大きすぎず小さすぎず、ちょうどいいサイズ感にこだわった。

2021年度省エネ基準達成率107％を実現。日々の電力消費量を抑え、経済性にも優れている。

自動製氷機に加え、氷の量を計る検知レバーによって満氷と判断している間は自動で製氷を停止する便利機能が付いている。水タンクは取り外して洗えるほか、タンクの水で製氷皿を自動洗浄する「製氷皿洗浄機能」も備えており、清潔に使える。

冷蔵室のガラス棚はすべて取り外しが可能。用途に合わせて棚の位置を変えることで、背の高いボトルや鍋も楽々収納できる。ドアポケットも高さ調節が可能なのでチューブや各種調味料などがスッキリ収まる。

冷蔵室・冷凍室は、それぞれ「強・中・弱」の3段階で温度調整ができ、季節の変化に応じて適正な温度設定が可能となっている。

［小売価格］1月31日（土）

ヤマダホールディングス＝https://www.yamada-denki.jp