京成グループのコミュニティー京成は、千葉県成田市に本社を構える老舗和菓子店「なごみの米屋」とコラボした「京成スカイライナーなごみるく」を、2月1日から発売する。

同商品は、バター入りの生地に千葉県産牛乳を使ったミルク餡を包み、しっとり柔らかく焼き上げた「なごみの米屋」の人気銘菓「なごみるく」を、「京成スカイライナー」がデザインされたオリジナルボックスに詰め合わせたもの。1箱6個入りで、同社運営のファミリーマート一部店舗で販売する。

同社運営のファミリーマートは、16店舗で、京成上野駅店、日暮里駅構内店、押上駅店、京成四ツ木駅店、京成高砂駅店、京成八幡駅前店、ネクスト船橋店、京成津田沼駅構内店、千葉中央駅店、 京成八千代台駅構内店、勝田台駅店、成田店、成田空港駅店、新鎌ヶ谷駅店、千葉ニュータウン中央駅店、Pasar幕張上り店となる。

コミュニティー京成では、京成グループの「2030年のグループビジョン」に掲げる「事業エリアのみなさまとの共創」を積極的に推進し、今後もお客様に喜ばれる商品・サービスを提供していく考え。

「なごみの米屋」は、明治32年の創業以来、1世紀以上に渡り和菓子の文化を伝承しながら事業を展開している老舗菓子店。「心が和み、安らぎを感じるおいしい味を提供したい」という想いのもと、伝統を守りながらも、常に消費者のニーズに合わせたお菓子づくりを心がけている。

［小売価格］1100円（税込）

［発売日］2月1日（日）

コミュニティー京成＝https://com-keisei.co.jp

なごみの米屋＝https://nagomi-yoneya.co.jp