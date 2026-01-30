ハーゲンダッツ ジャパンは、GREEN CRAFT ミニカップ「アフォガート〜薫るエスプレッソ〜」を2月3日から期間限定で発売する。

同商品は、クリーミーな豆乳ベースのバニラアイスに、香り高いエスプレッソを組み合わせたスイーツのような贅沢感のあるアイス。「GREEN CRAFT」は、「植物性ミルク」をベースにした、牛乳不使用のシリーズとなっている。購入経験のある人の95.5％が「また新商品を購入したい」と回答するなど、消費者から好評を得ているという（Source：2025年9月実施消費者調査・同社調べ）。

「GREEN CRAFT」は植物性ミルクをベースにした、からだ想いとご褒美感を両立したシリーズ。今回、豆乳と相性がよいコーヒーフレーバーの中でも、イタリア発祥のスイーツ「アフォガート」の味わいを表現した。バニラの味わいとエスプレッソの豊かな風味が織りなす、贅沢感のある味わいを堪能してほしいという。



「アフォガート〜薫るエスプレッソ〜」

マダガスカル産のバニラを使用した、豆乳ベースのなめらかなバニラアイス。コク深い味わいの豆乳を使用することで、贅沢感のあるクリーミーな味わいに仕上げた。ほろ苦いエスプレッソソースとバニラが調和する、アフォガートのような味わいを楽しんでほしいという。

エスプレッソソースは、バニラと相性が良いエチオピア産モカのコーヒー豆をブレンドした。また、焙煎の香りが凝縮されたコーヒーエキスを加えることで、しっかりとした苦味と奥行きのある香りを引き出している。甘さとほろ苦さのバランスにこだわり、バニラと合わせることでアフォガートらしい味わいが感じられるよう仕上げた。

［小売価格］351円（税込）

［発売日］2月3日（火）

ハーゲンダッツ ジャパン＝http://www.haagen-dazs.co.jp