ロッテは、2月3日に、ロングセラーブランド「チョコパイ」がチルドデザートとなった「生 チョコパイ」シリーズから、ふわふわ食感、超たっぷりクリーム（同社通常チョコパイ比）を楽しめる「生 チョコパイ＜4倍盛り＞」を全国のコンビエンスストア限定で発売する。通常の生 チョコパイと比較し、クリーム量・チョコレート量を20％アップ（同社生 チョコパイ比）し、さらに大満足な一品に仕立てた。たっぷりクリームの生 チョコパイの絶妙な味わいをぜひ楽しんでほしい考え。

商品特長は、チョコパイ史上最大のクリーム量（同社通常チョコパイ比）を誇り、背徳感マシマシ仕立てで楽しめる「生 チョコパイ」として新登場。いつもの生 チョコパイのクリーム量・チョコレート量が20％アップしてさらに大満足な品質になっている。本格的な味わいながら、スプーンやフォークを使わず、仕事や家事の合間でも食べやすい仕上がりになっている。全国のコンビニエンストア限定の商品となる。





「生 チョコパイ＜クリーム4倍盛り＞」を発売前に一部エリアのコンビニエンスストアでテスト販売を実施し、好調な販売結果を得ることができた。SNSでは「クリームがたっぷりで満足した」「どこに売っているの？見つからない？」などの声が寄せられた。購入した人に行った調査では、「96％の人がが美味しい」「92％の人がまた購入したい」と、とても好評を得たという。

ロッテのロングセラーブランド「チョコパイ」がチルドになって登場した「生 チョコパイ」。2021年11月に関東甲信越でのエリア発売後、徐々に展開エリアを拡大し、ロッテチョコパイが発売40周年を迎えた2023年に全国販売した商品となる。SNSでは発売以降、「チョコパイ好きにはたまらない」、「ケーキやクリームがふわふわで美味しい」などの反響があり、特にたっぷり入ったクリーム量の満足感に好評いを得ている。季節に合わせた商品も用意しているのでぜひ、さまざまな生 チョコパイの味わいを楽しんでほしいという。

［小売価格］258円前後（税込）

［発売日］2月3日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp