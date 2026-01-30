ハロプロ、インフル感染でコンサート欠席相次ぐ 段原瑠々ら5人
ハロー!プロジェクトは30日、インフルエンザの感染で所属するタレント2人がコンサートを欠席すると発表した。29日はJuice=Juiceの段原瑠々ら3人の感染も発表しており、計5人が31日と2月1日のコンサートを欠席する。
【ライブ写真】美しい！会場を魅了したJuice=Juice
30日に感染が発表されたのは、BEYOOOOONDS/CHICA＃TETSUの西田汐里と、ロージークロニクルの小野田華凜。29日は段原のほか、つばきファクトリーの河西結心、BEYOOOOONDS/CHICA＃TETSUの江口紗耶が診断されたことを発表している。いずれもインフルエンザB型だった。
5人は広島と福岡で行われるコンサート「Hello! Project 2026 Winter -White Tales-」を欠席する。このコンサートはハロプロの全グループが総出演する冬の風物詩とされるツアーとなっている。
ハロプロのサイトでは「直前のご報告となりファンの皆様ならびに関係各位にはご心配、ご迷惑をお掛けいたしますこと心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解、ご了承いただきますよう宜しくお願い申し上げます」と謝罪している。
インフルエンザの感染は全国で広がっている。東京都は、インフルエンザ定点医療機関からの19〜25日（第4週）の患者報告数が13.83人となり、都の注意報基準を再度超えたと29日に発表した。
