ねこ好きだったおじいちゃんが亡くなって物忘れが進行。記憶が薄れる中、唯一覚えていたこととは？ 切なく優しい愛の物語【インタビュー】
年齢を重ねると増える「もの忘れ」。日常生活から大切な思い出まで、少しずつ思い出せなくなることは、忘れてしまう本人はもちろん、周りの家族も戸惑い、不安を抱かせます。そんな「忘れてしまうこと」を、優しく包み込むように描いた絵本『ねこと わすれんぼの おばあちゃん』（イエン・ジーハオ/パイインターナショナル）が台湾から届きました。
ひと足先に本作をNetGalleyで公開したところ、たくさんのコメントが寄せられました。
「なんてあたたかで、そして切ないお話でしょう！ おばあちゃんのおじいちゃんへの愛、おじいちゃんのおばあちゃんへの、そして猫たちへの愛、猫たちのおばあちゃんへの愛、それぞれがすれ違ったり寄り添ったりしながら、しみじみ優しいラストに繋がっていきます」
「忘れていくことと、忘れずに残るものの対比が、静かに胸に沁みる物語です」
「なんといっても胸打たれるのは、おばあちゃんの亡くなったおじいちゃんへの愛情の強さ。大好きだった人への不変の気持ち。忘れんぼになっても、残っている愛にじぃんとします」
■本書のあらすじ
いろんなことを忘れてしまったおばあちゃんが、 最後まで忘れなかったこととは……
ねこが好きだったおじいちゃんを亡くしてから、おばあちゃんはねこが嫌いになりました。年をとっていろんなことを忘れていくうちに、憎しみや悲しみ、そしてねこが嫌いだったことも忘れてしまいます。記憶は薄れても、おばあちゃんが唯一覚えていたこととは……。おばあちゃんと、そっと寄り添うねこたちの、心あたたまるお話です。
