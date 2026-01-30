³ÚÅ·¡¢ÅìËÌ5¸©¤Ç¤Î°ì·³¸ø¼°Àï¼çºÅ»î¹ç¤ò¡ØÅìËÌ¥·¥ê¡¼¥º Supported by ÂçÅì·úÂ÷¡Ù¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡ª
¡¡³ÚÅ·¤Ï30Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀÄ¿¹¸©¡Ê¹°Á°»Ô¡Ë¡¢»³·Á¸©¡Ê»³·Á»Ô¡Ë¡¢Ê¡Åç¸©¡Ê·´»³»Ô¡Ë¡¢½©ÅÄ¸©¡Ê½©ÅÄ»Ô¡Ë¡¢´ä¼ê¸©¡ÊÀ¹²¬»Ô¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë°ì·³¸ø¼°Àï¼çºÅ»î¹ç¤ò¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡ØÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹ ÅìËÌ¥·¥ê¡¼¥º Supported by ÂçÅì·úÂ÷¡Ù¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Íè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢6ËÜ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡ÖÅìËÌ¥¹¥È¥é¥¤¥×¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ò¡¢³Æ¸©¤Î»î¹ç¤ÇÀèÃå5,000Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢§ ¡ØÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹ ÅìËÌ¥·¥ê¡¼¥º Supported by ÂçÅì·úÂ÷¡Ù ³µÍ×
¢£³«ºÅÆüÄø
¢ãÀÄ¿¹¸©¢ä
³«ºÅÆü¡§5·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
³«ºÅ¾ì½ê¡§¤Ï¤ë¤«Ì´µå¾ì¡Ê¹°Á°»Ô±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì¡Ë
¢ã»³·Á¸©¢ä
³«ºÅÆü¡§6·î23Æü¡Ê²Ð¡ËÀ¾ÉðÀï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
³«ºÅ¾ì½ê¡§¤¤é¤ä¤«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê»³·Á»ÔÁí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼Ìîµå¾ì¡Ë
¢ãÊ¡Åç¸©¢ä
³«ºÅÆü¡§7·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¥í¥Ã¥ÆÀï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥è¡¼¥¯³«À®»³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê³«À®»³Ìîµå¾ì¡Ë
¢ã½©ÅÄ¸©¢ä
³«ºÅÆü¡§9·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
³«ºÅ¾ì½ê¡§¤³¤Þ¤Á¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê½©ÅÄ¸©Î©Ìîµå¾ì¡Ë
¢ã´ä¼ê¸©¢ä
³«ºÅÆü¡§9·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
³«ºÅ¾ì½ê¡§¤¤¿¤®¤ó¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¤¤¤ï¤ÆÀ¹²¬¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
Íè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡§¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à
ÅìËÌ¤òÉ½¸½¤·¤¿6¸©¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡ÖÅìËÌ¥¹¥È¥é¥¤¥×¡×¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢ÅìËÌ¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤¤å«¤òÉ½¤·¤¿¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¦ÂÐ¾Ý¡§ÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÀèÃå5,000Ì¾¡Ê°ìÉôÀÊ¼ïÂÐ¾Ý³°¡Ë
¢§ ÂçÅì·úÂ÷³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO ÃÝÆâ ·¼ ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÂçÅì·úÂ÷¤Ï¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤â³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤µ¤ó¤È¤Î¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÅìËÌ³Æ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìËÌ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÆ±¤¸»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¡¢±þ±ç¤ÎÇ®µ¤¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿´ë¶È³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¢§ ³ô¼°²ñ¼Ò³ÚÅ·ÌîµåÃÄ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿¹°æ À¿Ç· ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö2026¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢ÂçÅì·úÂ÷³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÅìËÌ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢ÅìËÌ6¸©¤Ç¥×¥íÌîµå¤Î»î¹ç¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅìËÌ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌîµå¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ÅìËÌÁ´¸©¤Ç¾¡Íø¤òÆÏ¤±¡¢ÅìËÌ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÇ®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¢§ ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹ ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼ ²¬Åç ¹ëÏº ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö2026¥·¡¼¥º¥ó¤â¡ÖÅìËÌ¥·¥ê¡¼¥º Supported by ÂçÅì·úÂ÷¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÅìËÌ³ÆÃÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹ ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®¤¤¤´À¼±ç¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×