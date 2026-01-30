ÍèÀ¸¤¿¤«¤ª¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤¬³«Ëë Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤¬¶Á¤¤¤¿½éÆü¸ø±é¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÍèÀ¸¤¿¤«¤ª¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
2025Ç¯11·î26ÆüÌë¡¢Åìµþ¡¦NHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ØÍèÀ¸¤¿¤«¤ª 50th Anniversary Concert Tour 2025-2026 ¡ÁThe Song ¡Á¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥ô¥¡¡¼¥µ¥ê¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÌë¡£²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤¬¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÍèÀ¸¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È´Å¤¯Í¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥«¥ó¥É¥ì»þÂå¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿°æ¾åÍÛ¿å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÃÇÀä¡Ù¤Ë¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢1974Ç¯¤Ë¤ÏµµÞ¼Í§¹á¤Î¡Ö¿ì¤¤¤É¤ìÅ·»È¤Î¥Ý¥ë¥«¡×¤òºî¶Ê¤·¤Æºî»ì¤·¤¿»Ð¤Î¤¨¤Ä¤³¤È¤È¤â¤Ëºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢1976Ç¯10·î1Æü¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀõ¤¤Ì´¡×¤À¤Ã¤¿¡£°ÊÍèº£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
18:30¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢Ëë¤¬³«¤¯¤È¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÎÍèÀ¸¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¡£ºÇ½é¤Î¶Ê¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Ñ¡¼¥È¤â¹ë²Ú¤Ê¡ÖÌÀÆüÊª¸ì¡×¡£¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯Á°¡¢40¼þÇ¯µÇ°¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥ô¥¡¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌ´¤Î¤¢¤È¤µ¤¡Ù¤Ë¿·¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£Á°¸þ¤¤Ê»ì¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÁê±þ¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£Â³¤¤¤Æ2011Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¡Ù¤«¤é¡Ö¿Ë¤Î±«¡×¤¬²Î¤ï¤ì¤Æ¤«¤é°§»¢¡£50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Î´¶³´¤È´¶¼Õ¤¬¸ì¤é¤ì¡¢·É°¦¤¹¤ë¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥ª¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥ª¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¤È¤Î¶¥ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿1991Ç¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡Ö½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤¬²Î¤ï¤ì¤ë¡£
Â³¤±¤Æ1978Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBy My Side¡Ù¤«¤é¤Î¡ÖÎÞ·ù¤¤¡×¡¢5¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢Ãë²¼¤ê¡×¤Ï1979Ç¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤Ç±Ç²è¡Ø²«¶â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¡£¼ç±é¤Î»°±ºÍ§ÏÂ¤¬ÍèÀ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¼çÂê²Î¤Ë¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»ý¤Ä¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£ºÆ¤Ó¥È¡¼¥¯¤¬Æþ¤ê¡¢»°±º¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ä¡¢¹âÃæÀµµÁ¤È¶¦¤Ë±Ç²è²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤¿ÏÃ¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤Ë80Ç¯Âå¤ËÄó¶¡¤·¤¿¶Ê¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È²ñ¾ì¤¬°ì½Ö¤É¤è¤á¤¯¡£
Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂ³¤¯ÅÜÅó¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤Ï8¶Ê¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£ºä¾å¹á¿¥¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆîÌîÍÛ»Ò¤Î¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤á¤Þ¤¤¡×¤È¡Ö³Ú±à¤ÎDoor¡×¡¢¸¶ÅÄÃÎÀ¤¤Î¡Ö¤È¤¤á¤¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡×¡¢¿ÜÆ£·°¤Î¡Ö¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¯Æó¿Í¡×¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¡×¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤â¼ì¹¹Âç¤¤¯È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤ËäÂÃ«²íÉ§¤Î¡ÖÌá¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¡×¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¡ÖSilvery Moonlight¡×¤Ç°ìÃ¶½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È·Ò¤¬¤ê¤ÇÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Ø¤ÎÄó¶¡¶Ê¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤è¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡×¤¬²Î¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¿è¤Ê¹½À®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿¥È¡¼¥¯¡£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Ø¤ÎÄó¶¡¶Ê¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¡×¤¬°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤ÆÆ´¤ì¤ÎÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Ø¶Ê¤ò½ñ¤±¤ÆÇ°´ê¤¬³ð¤Ã¤¿ÏÃ¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¥ï¥ó¥Æ¥¤¥¯¤ÇOK¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í³¡£¼«¿È¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¥»¥ë¥Õ¥«¥ô¥¡¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤è¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡×¤Ï¤ä¤Ï¤ê»×¤¤Æþ¤ì¤Î¿¼¤¤¶Ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÀõ¤¤Ì´¡×¤¬¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤éñ¥ÁÖ¤ÈÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£¥á¥É¥ì¡¼¤ò1¶Ê¤È¿ô¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÆü¤Î8¶ÊÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ì¥Ê¡¼¥É¡¦¥Ð¡¼¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î¡ÖSomewhere¡×¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Æ±¶Ê¤Ï¡¢ÍèÀ¸¤¬19ºÐ¤Îº¢¤Ë´û¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£Â³¤¤¤Æ²Î¤ï¤ì¤¿¡ÖÈþ¤·¤¤½÷¡×¤Ï¡¢1979Ç¯¤ËÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ø¥»¥¤¡ª¥ä¥ó¥°¡Ù¤ÎÆÃÈÖ¡Ø¸ò¶Á»í ¥¨¥á¥é¥ë¥À¥¹ ¥Ñ¡¼¥È2¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÄ®ÅÄµÁ¿Í¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥ô¥¡¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£²Î½ª¤ï¤ê¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î»þ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢ÍèÀ¸¤¿¤«¤ª¤Ç¤¹¡×¤Î°§»¢¤ò²¿ÅÙ¤âÎý½¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬ÍèÀ¸¤ÎÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¤¤¤è¤¤¤è²Â¶¤Ø¡£¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹Ââ¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ÇºÆ¤Ó¥Ð¥ó¥É¤¬Æþ¤ê¡¢10¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¤Í¤¬¤¨¤ê¡×¤Ï25¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDear my company¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡£ºî»ì¤Ï´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¤À¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥â¡¼¥ê¥¢³ÚÃÄ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLABYRINTH¶¡Ù¤«¤é¤Î¡Ö¤Ò¤È·î¤Î¤Î¤Á¡×¡£¤â¤È¤â¤È1978Ç¯¤ËÅö»þ¤Î»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº(¸½¡¦¾¾ËÜÇòË²)¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿Í¥²í¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¼¡¤Ë²Î¤ï¤ì¤¿1998Ç¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡ÖËË¾ó¤Î¹¬Ê¡¡×¤Î´ÅÈþ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬²òÊü´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï»Ð¤ÎÍèÀ¸¤¨¤Ä¤³¤Î¸½¶·¤¬¸ì¤é¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¸µµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ°ÂÅÈ´¶¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡£¿·¶Ê¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤ØÄó¶¡¤µ¤ì¡¢¿ô¤¢¤ëÍèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÍÌ¾¤Ç¤¢¤í¤¦¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥»¥«¥ó¥É¡¦¥é¥Ö¡×¡¢¤½¤·¤ÆÂç¶¶½ã»Ò¤Ø½ñ¤«¤ì¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÇÇï¼ê³åºÓ¤Î¸å¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¿ë¤Ë¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¤·¤Ð¤¿¤Ï¤Ä¤ß¤ËÄó¶¡¤·¡¢ºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÀ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ð¥ó¥É¡Ü¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê±éÁÕ¤Ë¾è¤»¤¿ÍèÀ¸¤ÎÇ®¾§¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤òÆ«¿ì¤µ¤»¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÍèÀ¸¤Ø²ÖÂ«¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÂÔË¾¤Î¡ÖÌ´¤ÎÅÓÃæ¡×¤ÇµÒÀÊ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤âºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ï¡ÖGoodby Day¡×¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯½ª±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç50¼þÇ¯¤¬½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤ÌÇï¼ê¤ÎÃæ¤ÇËë¤¬¹ß¤í¤µ¤ì¤ë¡£´ÑµÒ¤â³§¤½¤ì¤¾¤ì¤ËËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2»þ´Ö°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö»êÊ¡¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£(¢¨2026Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¿·¤¿¤Ê¹½À®¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)
ÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡ØÍèÀ¸¤¿¤«¤ª 50¼þÇ¯µÇ°ÆÃ½¸¡Ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢²ÎÍØ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ3·î22Æü(Æü)¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó½éÆÈÀêÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢ÍèÀ¸¤¿¤«¤ª¤¬¼«¿È¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂåÉ½¶Ê¤ä¼«ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ØÍèÀ¸¤¿¤«¤ª ¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤òÊüÁ÷¡£¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍèÀ¸¤¿¤«¤ª¤¬¡¢¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç³Ú¶Ê¤ò¸ì¤ëµ®½Å¤Ê¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤âÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤À¡£¤µ¤é¤ËÁ°Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ØÍèÀ¸¤¿¤«¤ª 1990 CONCERT TOUR¡Á±Ê±ó¤Î½Ö´Ö¡Á¡Ù¡¢¡ØÍèÀ¸¤¿¤«¤ª 40th Anniversary Symphonic Concert 2015-2016¡ÁÌ´¤Î¤¢¤È¤µ¤¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ¾¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÊüÁ÷¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é50Ç¯¡£¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ëÍèÀ¸¤¿¤«¤ª¤ÎÌ¥ÎÏ¤Èµ°À×¤ò¡¢2ÌëÏ¢Â³¡¦Â¿³ÑÅª¤ËÌ£¤ï¤ª¤¦¡£
