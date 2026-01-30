ミランダ・カー、圧倒的美脚際立つミニワンピ姿に絶賛の声「完璧なスタイル」「女神降臨」
【モデルプレス＝2026/01/30】スーパーモデルのミランダ・カーが、1月27日までに自身のInstagramを更新。黒でまとめたシックなスタイルを公開し、反響が集まっている。
【写真】世界的スーパーモデル「体の半分以上が脚」抜群スタイル際立つミニワンピ姿
ミランダはサングラスをかけた絵文字をつづり、写真を投稿。黒のサングラスに黒のスクエアネックミニワンピース、シースルーのミュールを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルを披露している。
この投稿に「脚長すぎ」「世界一美しい」「完璧なスタイル」「格好良い」「顔小さい」「女神降臨」「体の半分以上が脚」などと話題となっている。
ミランダは2011年に前夫のオーランド・ブルームとの間に第1子・フリンくんを出産するも、2013年に離婚。2017年にアプリ「スナップチャット」のCEOエヴァン・スピーゲル氏と再婚し、2018年5月には第2子・ハートくん、2019年10月には第3子・マイルスくん、2024年2月には第4子・ピエールくんが誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ミランダ・カー、ミニスカワンピで美脚披露
◆ミランダ・カーの美脚が話題
