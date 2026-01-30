生田絵梨花、朝ドラ初出演決定「ずっと憧れていた夢」26年度前期「風、薫る」主人公2人と看護の道を志す女性・玉田多江役
【モデルプレス＝2026/01/30】女優の生田絵梨花が、見上愛と上坂樹里がW主演を務める2026年度前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」に出演することがわかった。連続テレビ小説への出演は初となる。
【写真】26年度前期朝ドラ「風、薫る」出演者7人発表
生田が演じる玉田多江（たまだ・たえ）は、江戸時代には奥医師をしていた家に生まれ、身近に医療がある環境で育つ。優等生気質で意識が高い。それが原因で周囲と衝突することも。家族内に、とある事情を抱えて養成所に入所するという役どころだ。
「風、薫る」の主人公はそれぞれに生きづらさを抱えた2人の女性。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦う。明治という激動の社会を舞台に、幸せを求め生きるちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。（modelpress編集部）
・連続テレビ小説 出演歴
初めて朝ドラに出演させていただきます。小さい頃から親しんできた、多くの方に愛されている朝ドラに参加することは、ずっと憧れていた夢でした。これまで何度も挑戦してきた中で、今回ご一緒させていただけることになり、とても光栄です。
・「風、薫る」に出演される意気込み
いつか朝ドラに出演させていただきたいと、長年心の中で強く願っておりました。今回「風、薫る」に出演させていただけること、大変嬉しく、身が引き締まります。見上さん、上坂さんをはじめとする共演者の皆さん、そしてスタッフの皆さんがこの作品に注ぐ情熱や愛情を間近に感じ、心に新鮮な風が吹き込む毎日です。私もこの作品の一員として、精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願い致します。
・作品は、看護がテーマのひとつ。看護に関わる仕事との接点や思い出などについて看護に関わる仕事との接点や思い出などについて
私が演じる玉田多江は、見上さん、上坂さん演じる主人公と共に、ナイチンゲールの教えを受け継ぎ、看護の道を志す女性です。今回の出演を母に伝えたところ、私が生まれた場所がドイツにある「ナイチンゲール病院」だったと知り、不思議なご縁に驚きました。看護の精神や使命を、しっかりこの身に宿しながら、奮闘したいと思います。
