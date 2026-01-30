Stray Kids¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¤¬¡Ö¥Ó¥ª¥ìUV¡×¥¢¥ó¥»¥à¥½¥ó¥°¤Ë¡ªSKZOO¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÆüËÜ¸ÂÄê´ë²è¤âÅ¸³«¤Ø
²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÆü¤ä¤±»ß¤á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ó¥ª¥ìUV¡×¤Ï¡¢Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖSUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.¡ÊÂÀÍÛ¤³¤½¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡Ë¡×¤ò2025Ç¯¤è¤êÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼²½¤ò¿ë¤²¡¢3·îËö¤è¤ê15°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£ËÜ³ÊÅ¸³«¤ËÀè¶î¤±¡¢ËÜÆü1·î30Æü¤è¤ê¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÜÊª¤Î²¦»Ò¡Ä¡×¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¡È½ãÇò¥¹¡¼¥Ä¡É»ÑStray Kids ¡ß ¥Ó¥ª¥ìUV ½é¤Î³Ú¶Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½
º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢Stray Kids¤È¡Ö¥Ó¥ª¥ìUV¡×¤Ë¤è¤ë½é¤Î³Ú¶Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥ó¥»¥à¥½¥ó¥°¤¬ÃÂÀ¸¡£ËÜ³Ú¶Ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥¢¥ó¥»¥à¥Õ¥£¥ë¥à¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢2026Ç¯3·îËö¤è¤êÀ¤³¦Æ±»þ¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëÃÏµåÊ¨Æ²½¤ä»ç³°Àþ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¶áÇ¯¡¢ÂÀÍÛ¤Î²¼¤Ç¤Î³èÆ°¤òÈò¤±¡¢¹ÔÆ°¤ò¹µ¤¨¤ë°Õ¼±¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ó¥ª¥ìUV¡×¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò¼õ¤±¡¢ÂÀÍÛ¤ò¡ÈÈò¤±¤ëÂ¸ºß¡É¤«¤é¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬µ±¤¯¤¿¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡É¤Ø¤ÈºÆÄêµÁ¤·¤¿¡£¸÷¤Î²¼¤Ø¤È°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¡¢À¤³¦¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Stray Kids¤Î»Ñ¤È¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÈ©¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ó¥ª¥ìUV¡×¤Îµ»½ÑÎÏ¡£¤³¤Î2¤Ä¤¬¶Á¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï¹ñ¤äÃÏ°è¤ò±Û¤¨¤¿Âç¤¤Ê¶¦´¶¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
ËÜÇ¯¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ë¤·¡¢ÂÀÍÛ¤Î²¼¤Çµ±¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤ò¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¸ÂÄê¡ª¥ì¥·¡¼¥È±þÊç¤Ç¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
³Ú¶Ê¥³¥é¥Ü¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó2Ç¯ÌÜ¤Î»ÏÆ°¤òµÇ°¤·¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ó¥ª¥ìUV¡×¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤Ç±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×2500Ì¾¤Ë¡Ö¥Ó¥ª¥ìUV¡ßStray Kids ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡×¤¬Åö¤¿¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ö¥Ó¥ª¥ìUV¡×¾¦ÉÊ¡ÊËÜÂÎ/¤Ä¤±¤«¤¨/¸ÂÄêÉÊ´Þ¤à¡Ë
¥ì¥·¡¼¥ÈÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§ 2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Á4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
±þÊçÄùÀÚ¡§2026Ç¯5·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59:59
±þÊçÊýË¡¡§ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò1ËÜ°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤ò1¸ý¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê±þÊç
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û
A¥³¡¼¥¹¡Ê1ÅÀ¹ØÆþ¡Ë¡§SKZOO ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
B¥³¡¼¥¹¡Ê2ÅÀ¹ØÆþ¡Ë¡§ SKZOO ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼