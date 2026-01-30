54億ウォン規模と報道…韓国有名芸能人に“アメリカ遠征賭博”疑惑、警察は事実確認へ

韓国の歌手兼プロデューサーに違法賭博疑惑が浮上した。

本人は報道内容について「すべて事実無根」と全面否定している。

【写真】「海外ギャンブル」の野球選手が詐欺で有罪

1月29日、韓国の総合編成チャンネルTV朝鮮の報道番組『ニュース9』は、「有名芸能人によるアメリカ遠征賭博疑惑」について伝えた。

イメージ

報道によると、昨年6月、芸能事務所の会長職に就いている“チャ氏”が、会社の特別関係者と交わしたモバイルメッセンジャーのやり取りの中で、所属アーティストでプロデューサーでもあるシン氏の英語名とともに、米ドル建ての金額が記載されたエクセルファイルの写真を送信していたという。やり取りには「本人の代わりに返済した」と受け取れる内容も含まれていたとされる。

『ニュース9』は、この資料について「2023年8月から2025年1月までの間に、米ドル約382万ドル、韓国ウォン54億ウォン（約5億4000万円）が記載されており、米ラスベガスのホテルカジノ2カ所の名称とともに、VIP客向けの短期信用貸付を指す“マーカーローン（Marker Loans）”の略号が記されていた」と説明した。

さらに同局は、会社関係者から提出された電子航空券の記録として、カジノでの信用貸付が行われたとされる時期の前後に、シン氏とチャ氏がロサンゼルスとラスベガスを訪れていた履歴が含まれていたとも報じている。

警察はシン氏の海外賭博に関する情報提供を受け、通常の手続きに従って事実関係の確認を検討している段階だという。

（画像＝『ニュース9』）

一方のシン氏は、『ニュース9』の取材に対し、「仕事でラスベガスを訪れたことはあるが、賭博をした事実はない。証拠として示されたカジノの貸付金内訳もすべて虚偽だ」と疑惑を全面的に否定している。

だが『ニュース9』は一歩も引かず、「当該芸能人は疑惑を否定しているものの、取材の過程で関係者から遠征賭博をうかがわせる証言が得られた」とした上で、「公演の前払金が賭博資金に使われたとの主張も出ている」と報じている。同局によると、その金額は約20億ウォン（約2億円）規模とされている。