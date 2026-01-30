「こんな言葉なら、女性からでもＯＫ！」という逆プロポーズ９パターン
彼女と結婚したいと思っていても、経済面での不安などから自信を持って「結婚してください」と言える男性が減っているようです。そこで今回は『スゴレン』男性読者への調査を元に「『こんな言葉なら、女性からでもＯＫ！』という逆プロポーズ９パターン」を紹介します。
【１】男性が言われても嬉しい「私が幸せにしてあげる！」
「幸せにしてもらうことばっかり考えている女性と結婚するより、幸せになれそう」（３０代男性）というように、男性にも「幸せにしてほしい」願望があるようです。女性に経済力や自立心を求める男性も多いので、「幸せにして」と頼るばかりではダメかもしれません。
【２】転勤が決まったとき、ちゅうちょなく言ってくれた「私も連れて行って！」
「知らない土地で苦労させたら申し訳ない」（３０代男性）と、転勤が決まっても、彼女を思って「一緒に来てほしい」と言えない男性は多いようです。男性が転勤することになったとき、結婚したいほどの相手なら迷わずに「連れて行って」と言ってみましょう。
【３】旅先でキレイな景色を見ながら「毎年連れて来てくれる？」
「男だってロマンティックなムードには弱い（笑）」（２０代男性）というように、雰囲気を重視するという男性もいます。非日常的な気分に浸れる旅先で逆プロポーズすれば、そこが「ふたりの思い出の場所」に変わることもありそうです。
【４】愛の深さに胸を打たれる「あなたがおじいちゃんになっても、この気持ちが変わらない自信がある」
「死ぬまで愛し合える関係が、やっぱり理想」（２０代男性）と、永遠の愛を信じさせてくれる言葉をもらうと、男性は結婚を決意するようです。「将来ハゲたり太ったりしても、○○くんなら愛しい」などと言えば、ますます安心してくれるかもしれません。
【５】運命を感じてキュンとする「出会ったときから、『この人と結婚したい』って思ってた」
「『ずっとそう思っててくれたんだ！』って感激する」（２０代男性）というように、最初から結婚を意識していたことを伝えると、男性の心が動くようです。ただし、出会ったばかりだと、言葉が軽く聞こえるので注意しましょう。
【６】穏やかな幸せが続きそうな、散歩しながら「ずっと一緒にいたいな」
「『こんな幸せが続くといいな』と思いそう」（３０代男性）と、くつろいだ気分のときに逆プロポーズをされると、幸せな毎日を想像してしまうようです。家庭に「安らぎ」を求める男性は多いので、リラックスしているときを狙うといいかもしれません。
【７】経済的不安も吹き飛ぶ「贅沢な生活なんていらない、あなたがいればいい」
「結婚への一番の壁を壊してくれる言葉」（３０代男性）と、生活への不安から男性が結婚をためらっている場合、「手鍋下げても一緒になりたい」という女性には胸を打たれるようです。「ひとりよりふたりで生活したほうがトータルでは安くなる」など、経済面のメリットを訴えてみてもよさそうです。
【８】仕事に失敗して悩んでいるときに救われた「私があなたを一生支えるから」
「そばにいてくれるありがたさを痛感」（３０代男性）というように、メンタルが弱っているときに支えてくれる女性とは、一生一緒にいたいと思うようです。仕事が忙しくなり責任も出てくる３０代の男性にはグッとくるプロポーズかもしれません。
【９】素直な言葉がズキュンと胸を打つ「私をお嫁さんにしてください」
「『結婚しよう』じゃなく『お嫁さんにしてください』っていうしおらしさがポイント」（２０代男性）というように、素直でいじらしいプロポーズに男性はキュンとくるようです。少し照れながら伝えると、ますます「かわいい！」と思ってくれるでしょう。
ほかにどんな「『こんな言葉なら、女性からでもＯＫ！』という逆プロポーズ」があるでしょうか。みなさんの意見をお待ちしています。（徳永幸子）
【１】男性が言われても嬉しい「私が幸せにしてあげる！」
「幸せにしてもらうことばっかり考えている女性と結婚するより、幸せになれそう」（３０代男性）というように、男性にも「幸せにしてほしい」願望があるようです。女性に経済力や自立心を求める男性も多いので、「幸せにして」と頼るばかりではダメかもしれません。
「知らない土地で苦労させたら申し訳ない」（３０代男性）と、転勤が決まっても、彼女を思って「一緒に来てほしい」と言えない男性は多いようです。男性が転勤することになったとき、結婚したいほどの相手なら迷わずに「連れて行って」と言ってみましょう。
【３】旅先でキレイな景色を見ながら「毎年連れて来てくれる？」
「男だってロマンティックなムードには弱い（笑）」（２０代男性）というように、雰囲気を重視するという男性もいます。非日常的な気分に浸れる旅先で逆プロポーズすれば、そこが「ふたりの思い出の場所」に変わることもありそうです。
【４】愛の深さに胸を打たれる「あなたがおじいちゃんになっても、この気持ちが変わらない自信がある」
「死ぬまで愛し合える関係が、やっぱり理想」（２０代男性）と、永遠の愛を信じさせてくれる言葉をもらうと、男性は結婚を決意するようです。「将来ハゲたり太ったりしても、○○くんなら愛しい」などと言えば、ますます安心してくれるかもしれません。
【５】運命を感じてキュンとする「出会ったときから、『この人と結婚したい』って思ってた」
「『ずっとそう思っててくれたんだ！』って感激する」（２０代男性）というように、最初から結婚を意識していたことを伝えると、男性の心が動くようです。ただし、出会ったばかりだと、言葉が軽く聞こえるので注意しましょう。
【６】穏やかな幸せが続きそうな、散歩しながら「ずっと一緒にいたいな」
「『こんな幸せが続くといいな』と思いそう」（３０代男性）と、くつろいだ気分のときに逆プロポーズをされると、幸せな毎日を想像してしまうようです。家庭に「安らぎ」を求める男性は多いので、リラックスしているときを狙うといいかもしれません。
【７】経済的不安も吹き飛ぶ「贅沢な生活なんていらない、あなたがいればいい」
「結婚への一番の壁を壊してくれる言葉」（３０代男性）と、生活への不安から男性が結婚をためらっている場合、「手鍋下げても一緒になりたい」という女性には胸を打たれるようです。「ひとりよりふたりで生活したほうがトータルでは安くなる」など、経済面のメリットを訴えてみてもよさそうです。
【８】仕事に失敗して悩んでいるときに救われた「私があなたを一生支えるから」
「そばにいてくれるありがたさを痛感」（３０代男性）というように、メンタルが弱っているときに支えてくれる女性とは、一生一緒にいたいと思うようです。仕事が忙しくなり責任も出てくる３０代の男性にはグッとくるプロポーズかもしれません。
【９】素直な言葉がズキュンと胸を打つ「私をお嫁さんにしてください」
「『結婚しよう』じゃなく『お嫁さんにしてください』っていうしおらしさがポイント」（２０代男性）というように、素直でいじらしいプロポーズに男性はキュンとくるようです。少し照れながら伝えると、ますます「かわいい！」と思ってくれるでしょう。
ほかにどんな「『こんな言葉なら、女性からでもＯＫ！』という逆プロポーズ」があるでしょうか。みなさんの意見をお待ちしています。（徳永幸子）