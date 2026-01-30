【S.H.Figuarts リュウ -Outfit 2-】 【S.H.Figuarts 春麗 -Outfit 2-】 2月2日 予約開始 3月 再販予定 価格：各8,800円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts リュウ -Outfit 2-」と「S.H.Figuarts 春麗 -Outfit 2-」を3月に再販する。価格は各8,800円。2月2日より予約受付を開始する。

本商品は対戦格闘ゲーム「ストリートファイターシリーズ」より初期シリーズより登場する「リュウ」と「春麗」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。「ストリートファイター6」に登場するクラシックコスチュームをイメージした彩色となっている。

「S.H.Figuarts リュウ -Outfit 2-」は印象的な道着姿が再現され、手にはグローブが備わっている。各部可動で波動拳、昇竜拳などのアクションを再現することができる。また、波動拳のエフェクトパーツも付属する。

「S.H.Figuarts 春麗 -Outfit 2-」はチャイナドレス姿が再現され、百裂脚、スピニングバードキックなどのアクションを再現できる。また、百裂脚のエフェクトパーツも付属する。

(C)CAPCOM