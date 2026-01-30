【第13村人 ゼフィア】 5月 発売予定 価格 通常版/アンテナショップ限定版：各33,000円

ヴェルテクスは、フィギュア「第13村人 ゼフィア」を5月に発売する。価格は通常版とアンテナショップ限定版が各33,000円。

本製品は、ヴェルテクスが展開するオリジナルフィギュアシリーズ「エルフ村」より、イラストレーターのハヤブサ氏が描く「第13村人 ゼフィア」を1/6スケールでフィギュア化したもの。

風を受けてなびくような長く美しい髪の造形や、日々の鍛錬を感じさせるメリハリボディはどの角度から見ても飽きが無く、さらにヴェールおよび衣装の一部は着脱可能となっている。

また「あみあみ」限定で販売されるアンテナショップ限定版では、「困り顔パーツ」「特製芝台座」「A3タペストリー」が付属している。

「第13村人 ゼフィア」

アンテナショップ限定特典「困り顔パーツ」

仕様： スケール：1/6スケール サイズ：約250mm 素材：PVC、ABS

(C)VERTEX