『E15S』型が飾られているなら行くしかない！

こんにちは。イラストレーター兼ライターの遠藤イヅルです。所有中の1985（昭和60）年式『日産サニーカリフォルニア』の『再生』と『快適化』のレポート連載第8回は、再生&快適化レポを一休みして、先日訪問した『日産エンジンミュージアム』について触れます。

【画像】搭載エンジン『E15S』型の故郷！『日産エンジンミュージアム』 全26枚

クルマ好きで、『エンジンも好き』という人は少なくないと思います。自分が乗っていたクルマや、憧れのクルマに搭載されていたエンジンに思い入れがある人も多いでしょう。



奥の建物が日産横浜工場ゲストホール。この中に、日産エンジンミュージアムがあります。 遠藤イヅル

しかし、過去のエンジンを目にする機会はそう多くはありません。世界中には名車を収蔵したミュージアムはいくつもあるものの、基本的にエンジンは車体の中に入っていますものね。『エンジンだけ』を集め、並べている施設はレアケースといえましょう。

ところが日産は、神奈川県横浜市に建つ横浜工場内に『日産エンジンミュージアム』を構え、しかもそこには、私の愛車であるB11型サニーカリフォルニア『1.5SGL』に搭載されている、『E15S』型そのものが展示されているというのです。

しかもE型エンジンは横浜工場製のはず……となれば、かの地はまさにこのエンジンにとっての故郷です。これは行かざるをえません！ そこでさっそく横浜市神奈川区に向け、サニーカリフォルニアを走らせました。

名エンジンが並ぶミュージアムで時間が溶ける

日産エンジンミュージアムは、エンジン、モーター、サスペンションなどを生産する日産横浜工場内のゲストホール2階にあります。

ゲストホールの階段をあがりエンジンミュージアムに入ると、そこには日産のエンジン開発でエポックとなった25基以上のエンジンが、６つのテーマ+αごとに分けられて並ぶという、他に類を見ない空間が広がっています。



展示中のE15S型。構造や機構をじっくりと観察することができました。エンジン本体が小さくて驚きます。 遠藤イヅル

そしてついにE15S型エンジンとご対面！

『未来を見つめて（社会との調和のために排気規制対応と燃費向上に苦心したエンジン）』というテーマで、『CA18E』、『MA10ET』、『VG33E』型と並べて展示されていました。

E15型は横置きFF用に新開発されたエンジンで、まずB11型サニーに搭載されて登場。1.3/1.5リッターSOHCで燃料供給は電子制御キャブレターを基本とし、インジェクション版の『E15E』型や、ターボ版で『ルプリ』に搭載された『E15ET』型も設定。その中でも、E15S型は中核のエンジンでした。

展示されているエンジンの中ではひときわ地味（笑）ですが、愛車のエンジンそのものの展示（しかもカットモデル）を目の前で見ることができるのですから、こんなに嬉しいことはありません。

なおエンジンミュージアムには、ほかに初代サニー用の『A10』型、スカイラインGT-R搭載の栄光の名エンジン『S20』型、旧プリンスの直6エンジン『G7』型やR380に積まれた『GR8』型、さらには『LD28』型などのディーゼルエンジンまで実に多種多様な機種が集められており、じっくり見ていたらいくら時間があっても足りないほど。

気がつけば時間がみるみる溶けていました……。

横浜市から歴史的建造物に認定

1935（昭和10）年に操業をスタートした横浜工場は、日産発祥の地。そして1934（昭和9）年に建てられたゲストホールも、1968（昭和43）年に中央区銀座に移転するまで本社として使用されていた由緒正しき建物で、『日産自動車株式会社横浜第一号館（旧本社ビル)』として、2002年に横浜市から歴史的建造物に認定されています。

ゲストホール内には、エンジンミュージアム以外にも1階にクルマやエンジンができるまでの流れを説明する展示や最新テクノロジーの紹介、そして2階には日産の創業から現在までの足跡をパネルやミニカーなどで説明するコーナーなど、充実した展示を行っています。



ゲストホール2階には日産と横浜工場の歴史を記したパネルなどを展示。 遠藤イヅル

なお日産横浜工場では予約制で工場見学を実施していますが、エンジンミュージアムを含むゲストホールは事前連絡なしで入場が可能（ただし20名以上の団体、バス駐車場の利用を除く）。料金も無料です。

開館時間は10:00〜16:00（入場は15:30まで）、土日、ゴールデンウィーク、夏季休暇、年末年始休暇は休館で、それ以外にもお休みの日がありますので、日産の当該ホームページで事前にご確認を。楽しみながら日産の今と昔を学ぶことができますので、日産ファンのみならず、クルマが好きな人はぜひ訪問してみて下さい！

今回、横浜工場製の我がE型エンジンは、約40年ぶりに誕生の地へ『エンジンの里帰り』を果たすことができました。きっと感激していたことでしょう。そうなると次は、サニー自体を生産した座間工場への里帰りもやってみたくなりました。

（当連載は不定期掲載ですが、主に金曜日お昼頃に公開予定となります）