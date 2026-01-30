ヤクルト・つば九郎と沖縄キャンプの期間限定コラボが実現 ハンバーガーに“挟まれた”姿に「かわいい」「他球団ファンでもほしい」
沖縄のファストフード店「A＆W」の公式Xが29日、2月1日より沖縄・浦添での春季キャンプが始まるプロ野球・東京ヤクルトスワローズとのコラボを発表した。
【写真】「他球団ファンでもほしい」公開されたつば九郎×A＆Wのコラボグッズ
投稿では、「キャンプ期間限定で、初コラボが実現!!遊び心あふれるデザインが可愛すぎる、、」のコメントとともに、グッズの画像を公開。画像で確認できる商品はネックストラップ、フェイスタオル、Tシャツ、エコバッグの4種で、同球団のマスコットキャラクター・つば九郎がハンバーガーに挟まれている姿など、かわいらしいデザインとなっている。
同グッズはA＆Wサンエー経塚シティ店・パルコシティ店・泡瀬店のほか、キャンプの現地でも購入できる。あす31日より販売開始され、なくなり次第終了となる。
コメント欄では「え〜 かわいい 欲しい〜」「ネットでも販売して欲しいです」「うわ！これは他球団ファンでもほしい」「キャンプで沖縄行くの2月中下旬だから…もうきっと完売だろうなぁ」などの声が寄せられている。
