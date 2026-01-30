次期朝ドラ『風、薫る』中井友望が出演決定「大きな夢でした」
俳優の見上愛、上坂樹里がW主演を務める、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の新たなキャストとして、中井友望の出演が決定した。
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちと向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守ために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
中井友望が演じる東雲ゆきは、子爵の娘。ナイチンゲールに憧れて、それまで通っていた女学校から看護婦養成所に転入。おっとりしているが、危なっかしいピュアさがある。
■コメント
――「風、薫る」に出演される意気込み
この度「風、薫る」に参加できること、ほんとうにうれしい気持ちでいっぱいです。私が演じる東雲ゆきは、ナイチンゲールに強い憧れを持つ女の子です。オタク的な少し痛い一面もありながら、それ故の純粋さを持って自分の志を大切にできる女の子だと感じています。ゆきの人生の中で看護という道がどのように開かれてゆくのか、しっかりと身をもって体感したいなと思っています。看護学校1期生のみなさんと、お芝居をしながら学びゆく日々が楽しみです。
――連続テレビ小説出演歴
朝ドラは、俳優を志したときからずっと変わらず持ち続けてきた大きな夢でした。なので今回の出演を聞いたときは、驚きとうれしさといろいろな感情が昂る想いでした。毎朝スッと日常の中に流れ込んでくるような、それでいてそこに当たり前にあるもの、今回のタイトルは朝ドラを象徴するような言葉な気がしています。
――看護に関わる仕事との接点や思い出
看護もまさしくそうで、衣食住と隣り合わせで生活の中に当たり前にあるもの、として育ってきました。しかし今回実際に看護という仕事に少しずつ触れていく中で、「これらが当たり前の仕事でなくてはならない」、そういう思いを持ってやってきてくれた人たちによって積み重ねられた当たり前、なのだと、改めて有り難みを痛感しています。私もそれを伝える側に少しでもなれればと思います。
