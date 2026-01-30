軟式globe・パークマンサー、インフルエンサーレーベルに所属を発表「もう1度芸能の世界で勝負するための選択」 『学校へ行こう！』でブレイク
インフルエンサーレーベル「METEORA st.」に、パークマンサー（from 軟式globe）が新メンバーとして加入した。レーベルを運営するREAL AKIBA GROUPは、今回の加入により、より自由で遊び心あふれる表現と新たな価値創出を目指すとしている。
【写真】デコルテあらわなMEGUMIとの2ショットを公開したパークマンサー
パークマンサーは、軟式globeのラップ担当として一世を風靡し、独自のキャラクター性とユーモアで幅広い層から支持を集めてきた表現者。デビューから24周年を迎えた現在も、SNSやイベント出演を通じて活動を続け、新たなファン層を獲得し続けている。その唯一無二の存在感と発信力は、今なお強い影響力を放っている。
午年の年男でもあるパークマンサーは、自身を“半分馬”と称するなど、型にはまらないスタイルでも知られる。そうした個性と遊び心が、クリエイターやインフルエンサーが集うMETEORA st.に新たな勢いをもたらす存在として期待されている。
METEORA st.は、これまでも多様なジャンルの表現者が集い、独自のカルチャーを発信してきたレーベル。今回のパークマンサー加入により、その認知度や独自性をさらに高め、企業タイアップやブランドコラボレーションなど、幅広いプロジェクト展開を視野に入れているという。
パークマンサーは「にちぇ。軟式globeラップ担当パークマンサーです。 今回、ご縁がありMETEORA st.に所属させていただく運びとなりました。今年でデビュー24周年。5歳まで馬に育てられた半分馬が、もう1度芸能の世界で勝負するための選択です。 2026年は午年。そしてオイラは年男。 みなさま是非オイラの鼻先に美味しいニンジンぶら下げてね言っちゃうアホだよ♪ ヒヒーン」とコメントしている。
パークマンサー (from 軟式globe)は、1978年5月1日(5歳まで馬に育てられた) 身長 171センチ (ホントは169センチ) 体重 69キロ (ホントは75キロ) 座右の銘は「それがどうしたアホだよ♪」。
2002年TBS『学校へ行こう！』内「B-RAP HIGH SCHOOL」で大ブレイクした「軟式globe」のラッパー。2013年末に「三代目パークマンサー」として復活し、新ボーカル“二代目KOIKE”とともにロッキンジャパン、ニコニコ超会議、プロ野球公式戦での国歌斉唱など大型イベントに出演した。
本家globeのマーク・パンサー、小室哲哉とも再会を果たす。 2019年にソロ活動へ移行し、同年12月に“初代と同一人物”であることを公表。2020年からは地元・富山で農家としても活動。TikTokをきっかけにSNSで再びバズを連発し、2021年にはTBS『学校へ行こう！』最終回に出演し話題に。2022年にはサントリーTVCMにも登場。 2023年、子育てが落ち着いた“初代KOIKE”とONEFESで十数年ぶりに共演したYouTube動画が300万再生を突破。現在は2人で活動を継続中。2026年時点でSNS総フォロワー数は80万人超。 自称“WEB CMキング”。
