¼«»¦¤Û¤¦½õºá¡¢Ä¨Ìò6Ç¯µá·º¡¡Ê¡Åç¤È»³·Á¡¢¼ã¼Ô4¿Í»àË´
¡¡Ê¡Åç¡¢»³·ÁÎ¾¸©¤Ç¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿10¡Á20Âå¤Î5¿Í¤Î¼«»¦¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¼«»¦¤Û¤¦½õ¤äÌ¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ê¡Åç»Ô¤ÎÌµ¿¦´ßÇÈ¹°¼ùÈï¹ð¡Ê37¡Ë¤ÎÏÀ¹ðµá·º¸øÈ½¤¬30Æü¡¢Ê¡ÅçÃÏºÛ·´»³»ÙÉô¡Ê²¼»³ÍÎ»ÊºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò6Ç¯¤òµá·º¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ç»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤¦¤Á4¿Í¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÜ¾ë¡¢»³·Á¡¢Ê¡Åç¡¢ºë¶Ì³Æ¸©¤ÎÃË½÷5¿Í¤ò¡¢SNS¤ò²ð¤·¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¼«»¦¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÍ¶¤¤½Ð¤·¡¢»³·Á¡¢Ê¡ÅçÎ¾¸©¤Ç2024Ç¯6·î¡Á25Ç¯1·î¡¢ÎýÃº¤ä¥Æ¥ó¥È¤ò½àÈ÷¤·¼«»¦¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤ÁÊ¡Åç¸©¤ÎÅö»þ17ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ø¤ÏÌ¤¿ë¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£