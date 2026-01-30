将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント2回戦が1月30日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、斎藤慎太郎八段（32）と古賀悠聖六段（25）が現在対局中だ。振り駒で古賀六段の先手番となった一戦は、矢倉の出だしとなった。

伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦権を争う本戦トーナメントが進行中。ベスト4には、叡王経験者の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）がすでに進出を決めている。

前期の叡王挑戦者だった斎藤八段は本戦からの出場で、1回戦で本田奎六段（28）に勝利し2回戦進出を決めた。一方、古賀六段は段位別予選・六段戦Bブロックを突破。初の本戦進出で1回戦で服部慎一郎七段（26）を破り本局に臨んでいる。

両者の過去の公式戦対戦成績は、昨年5月に行われた第66期王位戦挑戦者決定リーグ白組5回戦の1局のみで、古賀六段が白星を飾っている。ベスト4進出を決めるのは、前期挑戦者の斎藤八段か、新鋭・古賀六段か。注目の一戦から目が離せない。

なお、本局の勝者は準決勝で佐藤天彦九段（36）対 糸谷哲郎八段（37）戦の勝者と対戦する。持ち時間は各3時間。

【昼食の注文】

斎藤慎太郎八段 とり天あんかけのおうどん

古賀悠聖六段 黒毛和牛肉のおうどん

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲古賀悠聖六段 1時間50分（消費1時間10分）

△斎藤慎太郎八段 2時間12分（消費48分）

