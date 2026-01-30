高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第17週「ナント、イウカ。」の第85回が１月30日に放送され、話題になっています。

庄田が意を決してサワにプロポーズをしました。川の向こうに行くチャンスです。しかし、サワの答えは…。

SNSやコメントではさまざまな声が寄せられました。

＊以下１月30日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキとヘブン（トミー・バストウさん）の元を、１人で訪ねてきた庄田（濱正悟さん）。

しかし、とりとめのない話ばかりで一向に本題にはいらない。

既に庄田の目的に気づいたトキは、理由を白状するよう問い詰める。

庄田の目的とは？その数日後、錦織（吉沢亮さん）の元を庄田が訪れる。

久しぶりに再会した錦織に庄田はある提案を持ち掛ける。

その頃、サワ（円井わんさん）は一人必死に勉強に打ち込んでいた。



そこに洋装の庄田がやってくる。

庄田は英語教師になると報告。サワに求婚した。

しかし、サワの出した答えは――。

場面が変わり、川の向こうを見つめるサワ。

そこにトキがやってくる。

サワは「私はおトキにはなれん。シンデレラにはなれんけん」と話し、「おトキはシンデレラ」だと言います。「大好きだったのに…」と号泣するサワ。

トキはサワを抱きしめ――。

＜視聴者の声＞

「自分の力で川の向こうに行く」ことにこだわっていたサワ。惹かれ合っていた庄田からの求婚を断るというまさかの展開に、視聴者は大きな衝撃を受けました。SNSやコメントではサワの幸せを願う声が殺到しました。

教師の給金は月25円。庄田は「借金を返して長屋を出よう」といいました。しかし、この言葉がサワの心に響かなかったのではないかと感じた人も。

「庄田くんが長屋を出ようと言ったところでおサワちゃんとの間に上下関係が出来てしまったんだよね…。 おサワちゃんに必要なのは守ってくれる王子様ではなく、背中を預けられる人だった」

「おサワが正規の教師になってからのプロポーズだったら」

「庄司がサワちゃんに惚れたのは同情や哀れみではなく、彼女が生真面目で努力家だったから…。そんなことはわかっていた上で、それでも手を握ることができなかったのが辛い」

「25円、借金を返して、と続けてしまった事でサワちゃんは首を縦に振れなくなってしまった。彼女にはシンデレラになりたくなかった意地もあったんだろうね」

と惜しむ人も。

「庄田さんのこと大好きだったけど、折角必死に勉強してた事が無駄になっちゃうもんね」

とサワの決断に心を寄せた人もいました。

人物が丁寧に描かれてきた『ばけばけ』。「シンデレラになれなかった」とトキに吐露したサワですが、

「他の誰にも弱音を吐けなかったおサワがこんな形で八つ当たりして甘えられるのはおトキだけなんだ、という納得感」

という指摘も。

貧しかったトキとサワですが、トキの結婚によって友情の形が変わったことが２週にわたって描かれました。そしてそれでも、２人の間に変わらないものが残ったことが示されたのです。

終わらないで

庄田とサワの恋がこれで終わってしまうのはもったいないと感じた人も多かったようです。

「おサワちゃん、正規の教師になって自分の力で長屋を出てそこでまた庄田さんと恋に落ちたらいいよ」「おサワちゃんが自力で長屋を出るのを待ってくれないだろうか」

「庄田さん、不器用なあの子をずっと想っててくれ、あのこの手を掴むのをあきらめないでくれ」

『ばけばけ』の物語はまだこれからも続きます。サワと庄田のその後が描かれる日は来るのでしょうか。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。