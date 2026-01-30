2026年度前期（東京制作）NHK連続テレビ小説『風、薫る』に生田絵梨花が出演することが発表された。

朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、“最強のバディ”となるもう1人の主人公・大家直美を上坂樹里が演じる。

脚本は、『あなたのことはそれほど』（TBS系）、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、『くるり～誰が私と恋をした？～』（TBS系）の吉澤智子が担当する。

連続テレビ小説初出演となる生田が演じるのは、養成所の同窓生・玉田多江。江戸時代には奥医師をしていた家に生まれ、身近に医療がある環境で育った優等生気質の女性だ。意識が高く、それが原因で周囲と衝突することもあるが、家族内にとある事情を抱えて養成所に入所する。

生田絵梨花（玉田多江役）コメント●『風、薫る』出演への意気込みいつか朝ドラに出演させていただきたいと、長年心の中で強く願っておりました。今回『風、薫る』に出演させていただけること、大変嬉しく、身が引き締まります。見上さん、上坂さんをはじめとする共演者の皆さん、そしてスタッフの皆さんがこの作品に注ぐ情熱や愛情を間近に感じ、心に新鮮な風が吹き込む毎日です。私もこの作品の一員として、精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願い致します 。

●連続テレビ小説への出演初めて朝ドラに出演させていただきます。小さい頃から親しんできた、多くの方に愛されている朝ドラに参加することは、ずっと憧れていた夢でした。これまで何度も挑戦してきた中で、今回ご一緒させていただけることになり、とても光栄です。

●看護との接点・思い出私が演じる玉田多江は、見上さん、上坂さん演じる主人公と共に、ナイチンゲールの教えを受け継ぎ、看護の道を志す女性です。今回の出演を母に伝えたところ、私が生まれた場所がドイツにある「ナイチンゲール病院」だったと知り、不思議なご縁に驚きました。看護の精神や使命を、しっかりこの身に宿しながら、奮闘したいと思います。（文＝リアルサウンド編集部）