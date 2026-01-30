難関大合格者数が10年で3倍以上に増加！「東京都市大学 等々力中学校・高等学校」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【動画】受験の参考にも！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……東京都市大学 等々力中学校・高等学校】
▼東京都世田谷区にある中高一貫私立共学校
▼最寄り駅は東急大井町線 等々力駅
▼全校生徒数1393人
▼25年春大学合格実績は、国公立71人、早慶上理154人、GMARCH406人など
▼「LiP」の授業でリテラシーとプレゼンテーション能力を磨く
▼中学は給食制、高校からは学食利用可
＜バトン部の高校1年生部長に密着！＞
▼最大限の力を発揮したい！チーム一丸を目指して実施したことは…
【動画】受験の参考にも！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……東京都市大学 等々力中学校・高等学校】
▼東京都世田谷区にある中高一貫私立共学校
▼最寄り駅は東急大井町線 等々力駅
▼全校生徒数1393人
▼25年春大学合格実績は、国公立71人、早慶上理154人、GMARCH406人など
▼「LiP」の授業でリテラシーとプレゼンテーション能力を磨く
▼中学は給食制、高校からは学食利用可
＜バトン部の高校1年生部長に密着！＞
▼最大限の力を発揮したい！チーム一丸を目指して実施したことは…