2026年度前期（東京制作）NHK連続テレビ小説『風、薫る』に菊池亜希子が出演することが発表された。

朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、“最強のバディ”となるもう1人の主人公・大家直美を上坂樹里が演じる。

脚本は、『あなたのことはそれほど』（TBS系）、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、『くるり～誰が私と恋をした？～』（TBS系）の吉澤智子が担当する。

連続テレビ小説初出演となる菊池が演じるのは、養成所の同窓生・泉喜代。同窓生の中で最年長であり、キリスト教をあつく信仰している。過去に離縁した経験を持ち、懐が深く、静かに同窓生たちを見守る役どころだ。

菊池亜希子（泉喜代役）コメント『風、薫る』出演への意気込み初めての朝ドラへの出演、とても嬉しく眩しい気持ちです。この年齢で学生役を演じることに戸惑いもありましたが、これは私が演じる喜代の気持ちそのものだなと思いました。年齢にとらわれず挑戦する勇気と喜びを、私自身が喜代から貰っています。可愛く愛おしい学友たちとの日々、大切に演じたいです。

連続テレビ小説への出演“朝ドラ”って、朝日のような存在だと思います。朝の気持ちって、必ずしも健やかとは限らなくて、どんより晴れない日もあるけれど、とりあえずカーテンを開けたら気持ちが浮上するように、朝ドラの主題歌を聞いた瞬間心が軽やかに回りはじめる、そんな効能があるなと思います。

看護との接点・思い出数年前に入院したことがあるのですが、眠れなくて看護師さんと少しだけこっそりおしゃべりした夜のことをよく思い出します。何を話したかは全然覚えていないけれど、心がとても楽になったのを覚えています。見えない部分に目を向けて察してくれる、その気遣いにとても救われました。（文＝リアルサウンド編集部）