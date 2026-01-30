G TUNE、AMDの最新CPU搭載モデルを搭載したデスクトップパソコン販売開始 ハイエンドからミドルまでラインナップ
G TUNEは、最新のプロセッサである「AMD Ryzen 7 9850X3D」を搭載したデスクトップパソコン3モデルを、1月30日より発売する。
「AMD Ryzen 7 9850X3D」は、AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサと同様の8コア16スレッド構成を維持しつつ、最大5.6GHzへとブーストクロックを400MHz引き上げ、より高いフレームレートと安定したゲーム動作を実現したゲーミング向けCPUだ。
「G TUNE FG-A7G80」はNVIDIA RTX 5080を搭載し、「G TUNE FG-A7A7X」はAMD RADEON RX 9070 XTを搭載する。これらは最新世代のCPUとGPUを搭載したハイエンドゲーミングパソコンだ。
「G TUNE DG-A7G70」はAMD Ryzen 7 9850X3D とNVIDIA GeForce RTX 5070を搭載しており、ミドルハイクラスのゲーミングパソコンである。
（文＝リアルサウンドテック編集部）