【義母が絶縁されるまで】お見舞いに怒る息子「アンタ、なに様のつもり！？」＜第4話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！

第4話　つい感情が高ぶって



【編集部コメント】

んん……？　またもやカツコさんの言動に不穏なものを感じてしまいますね。語尾に「♡」をつけるくらいご機嫌で話していたのに、自分の気に入らない状況になるといきなりドスのきいた声で相手を威嚇するカツコさん。そしてそんなカツコさんに対して、萎縮することしかできないシュンスケさん。この2人の親子関係って……？　そしてまた、すぐに切り替えて語尾に「♡」をつけて去っていくカツコさん。うーーん……怖いを通り越して、得体が知れませんね。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・みやび