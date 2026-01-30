強い冬型の気圧配置の影響で、県内は雪が降っているところが多くなっています。

【写真を見る】山形県内は多くの所で雪 このあとも雪や吹雪に注意 鉄道へも影響

きょうはこのあとも雪や吹雪のところがある見込みです。

佐藤真優アナウンサー「午前１０時前のＪＲ山形駅前です。あたたかい日が差してきました。足元を見てみると、表面の白い雪が溶け、その下で氷上になっていて非常に滑りやすくなっています」

気象台によりますと、東北地方の上空に寒気が流れ込んでいる影響で、日本海側の北部を中心に雪が降っていて、県内でも雪や吹雪のところが多くなっています。

県内各地の午前１１時現在の積雪は、大蔵村肘折で２７０センチ、西川町大井沢で２１６センチ、尾花沢が１５７センチ、小国１４９センチ、山形７センチなどとなっています。

「困ったことは、寒いですね。雪が深くて、歩くのは気を付けないといけない」

「寒さ対策。やっぱりこういう恰好でないとね」

■鉄道への影響は

鉄道にも影響が出ています。ＪＲ東日本によりますと、奥羽本線は新庄駅と秋田県の院内駅の間で終日運転を取りやめるほか、陸羽西線も新庄駅と余目駅の間で終日運転取りやめ、米坂線は米沢駅と今泉駅の間でけさ運行予定だった３便の運転を取りやめました。

気象台によると、警報級の大雪になる可能性は低いということですが、あすも雪や吹雪となるところが多くなる見込みで、引き続き大雪やなだれ、電線などへの着雪に注意するよう呼びかけています。