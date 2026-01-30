¡Ö¿¶Âµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 4°Ì¤Ïº£µ¨¤Î¥·¡¼¥ÉÆþ¤ê¤ò¥®¥ê¥®¥ê·è¤á¤¿Áª¼ê
½Ë¤¤»ö¤ä¼°Åµ¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤È¡¢¥É¥ì¥¹¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¼ñ¤ò´¶¤¸¤ë¿¶Âµ¡£À²¤ì¤ÎÆü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÌÀ¤ë¤¯±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤ÊÁ¤ä¿§¤Î¿¶Âµ¤Ï¡¢Ãå¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤âµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¿¶Âµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¤ÏÃ¯¤«¡×¡¢»¨»ï¡ØALBA¡Ù¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£4°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥ä¥³¥ì¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÔÎè²Ú¤À¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢¸¶±Ñè½²Ö¤Î½ç°Ì¤Ï¡© ¿¶Âµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í1°Ì¡Á10°Ì¤Þ¤È¤á
¡Ú4°Ì¡ÛÅÔÎè²Ú¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤«¤é½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¢¥Þ¤Ëµ±¤¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î25Ç¯¤Ï¡¢27»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ4ÅÙ¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°50°Ì¤Ç¥·¡¼¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÔÎè²Ú¤¬4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¤«¤é¡×¡ÖÇØ¤¬¹â¤¯¡¢ÃåÊª¤òÃå¤ë¤È±Ç¤¨¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ç¤âÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë»äÉþ»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2Ç¯Á°¤Ë¤Ï¿·Ç¯¤Î°§»¢¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÃåÊª»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯¤Ï¿´µ¡°ìÅ¾¡¢ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡×¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ1°Ì¡Á10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡©¢ª´ØÏ¢µ»ö¤Ç¡Ú¡ÖÂ©»Ò¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª °ÂÅÄÍ´¹á¤ËÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡Ä¡Ä¸½ÂåÈÇ¡ÈÂçÏÂÉï»Ò¡É¤ÏÃ¯¤À¡©¡Û¤ò·ÇºÜÃæ
