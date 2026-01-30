“初V組”がそろい踏み ミズノ新製品発表会で稲垣那奈子、仲村果乃らが新シーズンへ決意表明
29日、ミズノの新製品発表会が行われ、ブランドアンバサダーを務める稲垣那奈子、仲村果乃、寺岡沙弥香、三島泰哉（たいが）の4名が登壇した。会場では昨シーズンの振り返りとともに、新シーズンへの意気込みを語った。
【画像】大きな『JPX ONE』と小ぶりな『同SELECT』の美しい顔を並べて比較
登壇した4名はいずれも昨季、飛躍の一年を過ごした。稲垣と仲村はレギュラーツアーで初優勝を達成。三島は下部ツアーで初勝利。2024年のプロテストにトップ合格を果たした寺岡は、ルーキーイヤーを戦い抜いた。フリーアナウンサーの上重聡さんの進行で行われたトークセッションでは、それぞれが自身のシーズンを振り返った。昨年5月の「リゾートトラスト レディス」で初優勝を挙げた稲垣は、「初優勝ができて良いシーズンでしたが、スタッツをあまり伸ばせなかった部分もあり、課題もはっきりした一年でした」と総括した。10月の「樋口久子 三菱電機レディス」で勝利した仲村は、プロ3年目で初めてレギュラーツアーをフル参戦。「最初は緊張感もありましたが、優勝できて本当にうれしかった。那奈子さんが先に初優勝を挙げていて、私も頑張ろうと奮い立たされました」と振り返った。三島は4人によるプレーオフを制しての初優勝。「目標にしていた一勝を挙げることができて、本当にいいシーズンだった」と笑顔を見せた。オフの過ごし方の話題では、仲村が海外旅行でリフレッシュし、稲垣はプロ野球選手とのトレーニングに参加したことを明かすなど、充実ぶりをアピール。その中で会場を和ませたのが寺岡のエピソードだ。レギュラーツアー参戦で賞金を獲得できるようになり、「妹にお年玉をあげました」と語り、笑いを誘った。イベントの最後には、今シーズンの目標を色紙に書いて披露。稲垣は『複数回優勝』と記し、「まずは2勝目を挙げたい。まだスタッツの取りこぼしが多いので、新クラブとともに上位争いをして、年間を通して複数回優勝できたら」と意気込んだ。仲村が選んだ言葉は『笑顔』。「優勝はもちろん目指しますが、ツアーは楽しいことばかりではなく、辛いことも多い。その中でも楽しみながら、笑顔の多い一年にしたい」と思いを込めた。三島は、ミズノの新シリーズ『JPX ONE』にちなみ『ナンバー1』と記入。「優勝はもちろん、いろいろな部門でナンバーワンを目指したい」と語り、寺岡はストレートに『優勝！』。「このドライバーとともに優勝したい」と力強く宣言した。ミズノは創業120周年という節目の年に、「勝負をかけた」と自負する新作ドライバーを発表（3月6日発売）。東レの独自技術ナノアロイを世界で初めてフェースに搭載する意欲作だ。ブランドアンバサダーたちは、この新クラブとともにさらなる飛躍を誓い、新シーズンへと歩みを進める。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国女子ツアーが開幕戦 リーダーボード
松山英樹ら出場 米男子リーダーボード
「お金も払ったのに…」英語学習アプリの行方は 竹田麗央はボール変更とともに米2年目シーズンへ
世界初の“ナノアロイ”フェースでチタン部分を約10％薄く！ミズノ『JPX ONE』が塗り替える1Wの新常識【打ってみた】
ミズノ契約プロ13人がアンバサダーミーティング参加 新クラブの“マル秘ヘッド”に興味津々＆絶賛
【画像】大きな『JPX ONE』と小ぶりな『同SELECT』の美しい顔を並べて比較
登壇した4名はいずれも昨季、飛躍の一年を過ごした。稲垣と仲村はレギュラーツアーで初優勝を達成。三島は下部ツアーで初勝利。2024年のプロテストにトップ合格を果たした寺岡は、ルーキーイヤーを戦い抜いた。フリーアナウンサーの上重聡さんの進行で行われたトークセッションでは、それぞれが自身のシーズンを振り返った。昨年5月の「リゾートトラスト レディス」で初優勝を挙げた稲垣は、「初優勝ができて良いシーズンでしたが、スタッツをあまり伸ばせなかった部分もあり、課題もはっきりした一年でした」と総括した。10月の「樋口久子 三菱電機レディス」で勝利した仲村は、プロ3年目で初めてレギュラーツアーをフル参戦。「最初は緊張感もありましたが、優勝できて本当にうれしかった。那奈子さんが先に初優勝を挙げていて、私も頑張ろうと奮い立たされました」と振り返った。三島は4人によるプレーオフを制しての初優勝。「目標にしていた一勝を挙げることができて、本当にいいシーズンだった」と笑顔を見せた。オフの過ごし方の話題では、仲村が海外旅行でリフレッシュし、稲垣はプロ野球選手とのトレーニングに参加したことを明かすなど、充実ぶりをアピール。その中で会場を和ませたのが寺岡のエピソードだ。レギュラーツアー参戦で賞金を獲得できるようになり、「妹にお年玉をあげました」と語り、笑いを誘った。イベントの最後には、今シーズンの目標を色紙に書いて披露。稲垣は『複数回優勝』と記し、「まずは2勝目を挙げたい。まだスタッツの取りこぼしが多いので、新クラブとともに上位争いをして、年間を通して複数回優勝できたら」と意気込んだ。仲村が選んだ言葉は『笑顔』。「優勝はもちろん目指しますが、ツアーは楽しいことばかりではなく、辛いことも多い。その中でも楽しみながら、笑顔の多い一年にしたい」と思いを込めた。三島は、ミズノの新シリーズ『JPX ONE』にちなみ『ナンバー1』と記入。「優勝はもちろん、いろいろな部門でナンバーワンを目指したい」と語り、寺岡はストレートに『優勝！』。「このドライバーとともに優勝したい」と力強く宣言した。ミズノは創業120周年という節目の年に、「勝負をかけた」と自負する新作ドライバーを発表（3月6日発売）。東レの独自技術ナノアロイを世界で初めてフェースに搭載する意欲作だ。ブランドアンバサダーたちは、この新クラブとともにさらなる飛躍を誓い、新シーズンへと歩みを進める。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国女子ツアーが開幕戦 リーダーボード
松山英樹ら出場 米男子リーダーボード
「お金も払ったのに…」英語学習アプリの行方は 竹田麗央はボール変更とともに米2年目シーズンへ
世界初の“ナノアロイ”フェースでチタン部分を約10％薄く！ミズノ『JPX ONE』が塗り替える1Wの新常識【打ってみた】
ミズノ契約プロ13人がアンバサダーミーティング参加 新クラブの“マル秘ヘッド”に興味津々＆絶賛