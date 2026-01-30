60度のウェッジをマン振りで170ヤード！ 圧巻のドイツ・ドラコン王者のSNS投稿が大バズり中
2022年には世界ドラコン王者に輝いたマーティン・ボルグマイヤー（ドイツ）が自身のインスタグラムで新しいストーリーズを投稿。インドアゴルフで大きなスクリーンに向かってパワフルなショットを放つ動画を公開した。
【動画】圧巻！ ドラコン王者の439y渾身スイング
ボルグマイヤーが手にしていたのは60度のウェッジ。これは一般的なサンドウェッジよりもロフト角は大きく、ボールを高く上げることは出来るが、その分、飛距離は出ないクラブだ。通称ロブウェッジと呼ばれている。ところがドラコン王者が放ったショットは綺麗な弾道を描きながら、その飛距離は驚きの170ヤード。これにはさすがにボルグマイヤーも満足気な表情を浮かべながら同伴プレーヤーと握手を交わしていた。
