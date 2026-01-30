indigo la End、「友達とか関係者がほぼ来ない」ため武道館公演の関係者席を一部開放 当日券として販売
ロックバンド・indigo la Endがきょう30日、あす31日に開催する東京・日本武道館でのワンマンライブ2Daysについて、当日券が急きょ販売されることが発表された。
【Xより】「友達が全くいないバンドindigo la End!!」川谷絵音の投稿
29日にフロントマンの川谷絵音（ボーカル、ギター）が自身のXで、「1/30、31のindigo la End武道館ワンマン2days、全て売り切ったんですが、友達とかの関係者がほぼ来ないことが判明したので、当日に関係者席分を少しだけ売ります！苦笑」と呼びかけ。さらに「友達が全くいないバンドindigo la End!!本領発揮!!」と自虐気味に呼びかけたユーモアあふれる内容が話題を呼んでいる。
当日券は「注釈付き指定席」として販売され、WEB受付も実施されている。
【Xより】「友達が全くいないバンドindigo la End!!」川谷絵音の投稿
29日にフロントマンの川谷絵音（ボーカル、ギター）が自身のXで、「1/30、31のindigo la End武道館ワンマン2days、全て売り切ったんですが、友達とかの関係者がほぼ来ないことが判明したので、当日に関係者席分を少しだけ売ります！苦笑」と呼びかけ。さらに「友達が全くいないバンドindigo la End!!本領発揮!!」と自虐気味に呼びかけたユーモアあふれる内容が話題を呼んでいる。
当日券は「注釈付き指定席」として販売され、WEB受付も実施されている。