3児の母・藤本美貴、仕事へ行く前に作った手料理を披露 豪華な食卓に絶賛の声「めっちゃご馳走！」「凄いなぁ…」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）の妻でタレントの藤本美貴（40）が29日、自身のインスタグラムを更新。仕事へ向かう前に用意したという手料理を披露した。
【写真】「お料理も上手なミキティ」仕事前に作った藤本美貴の栄養満点な手料理
投稿では「夜ご飯完成 これと子供が大好きなワカメスープ あとは昨日の残り物を少しだすよ」「じゃ お仕事行って来まーす」とつづり、食卓に並んだ料理の写真を公開。肉料理、刺し身、野菜のおかずなどが並ぶ、栄養バランスの取れた献立となっている。
写真には、香ばしく焼き上げられた春巻きや、彩り豊かな副菜が並び、忙しい合間に用意したとは思えない充実ぶりが印象的。家族を思う日常の一コマが伝わる投稿となっていた。
コメント欄には、「こういう投稿嬉しいです」「めっちゃご馳走！うまそー！」「彩り豊かで美味しそう！お仕事行く前に夕食作っていくなんて凄いなぁ…」「お料理も上手なミキティ」「これを子供で見たら腹ペコペコで走って帰って来る…絶対！」など、温かい声が多数寄せられている。
