菊池亜希子、朝ドラ初出演「大切に演じたい」 『風、薫る』新キャスト情報
俳優の見上愛、上坂樹里がW主演を務める、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の新たなキャストとして、菊池亜希子の出演が決定した。
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちと向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守ために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
菊池亜希子が演じる泉喜代（いずみ・きよ）は、同窓生の中で最年長。キリスト教をあつく信仰しており、過去に離縁している。懐が深く、静かに同窓生たちを見守る。
■コメント
――「風、薫る」に出演される意気込み
初めての”朝ドラ”への出演、とても嬉しく眩しい気持ちです。この年齢で学生役を演じることに戸惑いもありましたが、これは私が演じる喜代の気持ちそのものだなと思いました。年齢にとらわれず挑戦する勇気と喜びを、私自身が喜代から貰っています。可愛く愛おしい学友たちとの日々、大切に演じたいです。
――連続テレビ小説出演歴
出演歴なし。”朝ドラ”って、朝日のような存在だと思います。朝の気持ちって、必ずしも健やかとは限らなくて、どんより晴れない日もあるけれど、とりあえずカーテンを開けたら気持ちが浮上するように、朝ドラの主題歌を聞いた瞬間心が軽やかに回りはじめる、そんな効能があるなと思います。
――看護に関わる仕事との接点や思い出
数年前に入院したことがあるのですが、眠れなくて看護師さんと少しだけこっそりおしゃべりした夜のことをよく思い出します。何を話したかは全然覚えていないけれど、心がとても楽になったのを覚えています。見えない部分に目を向けて察してくれる、その気遣いにとても救われました。
