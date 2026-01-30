【ゲーミングモニター「MAG 274QPF E20」】 2月5日 発売予定 価格：37,800円前後

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングモニター「MAG 274QPF E20」を2月5日より発売する。価格は37,800円前後。

本製品は、高精細な映像を楽しめるWQHD（2,560×1,440）解像度のRAPID IPSパネルを搭載。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は0.5ms（GTG、最小値）に対応し、FPSやレースゲームなどの動きの激しいゲームでも滑らかで快適な描写と残像の少ないゲームプレイを実現する。

また、光と影をリアルに再現する「DisplayHDR 400」や、「ナイトビジョン」、「AI ビジョン」、「Adaptive-Sync」といったゲーマー向け機能、長時間の使用でも目に優しく快適な視聴環境をサポートする「アンチフリッカー」、「ブルーライトカット」機能も搭載されている。スタンドは、高さ調整はもちろん、左右どちらにも90度回転させて縦表示ができる。

