庄司浩平、圧倒的スタイル魅せる「GIANNA HOMMES」W表紙に登場
【モデルプレス＝2026/01/30】俳優の庄司浩平が、メンズハイファッション誌「GIANNA HOMMES 04」（2月27日発売／ナンバーセブン）のW表紙を飾る。
【写真】BLで話題の26歳俳優、ファーベストからのぞく驚きの肉体美
今号は、庄司による、世界的ハイブランドと着物ミックススタイルを含めた全17コーデの特集が掲載。撮影は、テーマ「NEW FIELD 〜次なる新境地〜」にて西洋スタイルのモダンスタジオで行われた。
静謐な空間の中で、GUCCI、FENDIなどのハイブランドをはじめ、着物ミックススタイルなどネオクラシックな美しさを放つ。俳優として加速する庄司の、存在という可能性を、圧倒的なスタイルとムードで体現している。今回、コーデの一部が撮影ビハインドムービーとして解禁された。
誌面には、2026年秋に放送スタート予定のドラマ「俺たちの箱根駅伝」について語ったインタビューも掲載される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】BLで話題の26歳俳優、ファーベストからのぞく驚きの肉体美
◆庄司浩平「GIANNA HOMMES」W表紙に登場
今号は、庄司による、世界的ハイブランドと着物ミックススタイルを含めた全17コーデの特集が掲載。撮影は、テーマ「NEW FIELD 〜次なる新境地〜」にて西洋スタイルのモダンスタジオで行われた。
◆庄司浩平、秋ドラマ「俺たちの箱根駅伝」について語る
誌面には、2026年秋に放送スタート予定のドラマ「俺たちの箱根駅伝」について語ったインタビューも掲載される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】