Hey! Say! JUMP、新シングル「ハニカミ」ソロMV＆ダンスver.追加収録決定 20周年決起会の特報映像も公開へ
【モデルプレス＝2026/01/30】Hey! Say! JUMPが2⽉11⽇に発売するシングル「ハニカミ」の初回限定盤1に収録される特典映像に、Solo Short ver. ＆Dance ver. のMusic Videoの追加収録が決定した。
【写真】JUMP新シングル、ソロMVでのデートシーン
数秒でも話題を呼んだ「ハニカミ」デートシーンと王⼦なメンバーのカットだけを集めた7種類の「Solo Short ver.」のMusic Videoと、キャッチーなダンスでライブパフォーマンス映像も話題の同曲の王⼦様⾐装を着たMVダンスシーンを堪能できる「Dance ver.」の追加収録が決定。よく⾒るとライブパフォーマンスとは違う部分も…？600万回再⽣超えの「ハニカミ」ライブパフォーマンス映像もYouTubeにて公開されている。
また、初回限定盤2に収録される「7⼈だけの20周年決起会！持ち寄り鍋パーティー」特報映像が、1月30日21時にグループ公式YouTubeチャンネルで公開。今まで語られてこなかったエピソードも⾶び出す7⼈だけの決起会、乾杯から⼤騒ぎの様子を見ることができる。高木雄也（※「高」は正式には「はしごだか」）がメンバーのために選んだワインを、⾃ら開ける場⾯など、Hey! Say! JUMPの素の姿を映した映像となっている。
「⾚裸々」は、次世代シンガーソングライターAKASAKI⽒楽曲提供のシティーソング。⾃然体なメンバーの歌声が染み渡る⼀曲に。「ハートビート」は、今話題のシンガーソングライター⽵内アンナ⽒提供のビビビッとクセになる刺激直撃ポップソング。Hey! Say! JUMPのさらなる⼀⾯を引き出したカップリング曲をとなっている。
本楽曲は、春の風にそよぐようなきらめく音の数々と、片思いのエネルギーを感じるリリック、その2つが織りなす片思いエナジーラブソング。グループの真髄でもあるアイドルとしての“王道ラブソング”でありながら、誰もがまっすぐに応援したくなる“恋が持つパワー”が歌に込められている。（modelpress編集部）
◆Hey! Say! JUMP「ハニカミ」ソロMV＆ダンスver.が初回1特典映像として追加収録決定
◆Hey! Say! JUMP、7⼈だけの20周年決起会の特報映像公開へ
◆「ハニカミ」通常盤のカップリング情報公開
◆Hey! Say! JUMP、36枚目シングル「ハニカミ」
