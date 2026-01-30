SS501“永遠のマンネ”キム・ヒョンジュン、21年目のスタートとなる特別公演開催決定 自作曲初披露・グループ楽曲メインに構成【KIM HYUNG JUN presents JUNIQ】
【モデルプレス＝2026/01/30】SS501（ダブルエス ごーまるいち）の“永遠のマンネ”キム・ヒョンジュンが、4月5日にファン名称「JUNIQ（ジュニック）」を冠したスペシャルライブ「KIM HYUNG JUN presents JUNIQ」を、SUPERNOVA KAWASAKIで開催する。
【写真】SS501“永遠のマンネ”現在の姿
ヒョンジュンは2005年にSS501のメンバーとしてデビュー。東方神起、SUPER JUNIOR、BIGBANGらと同時代にK-POPのグローバル化を牽引してきた1人で、グループでは「U R Man」「Love Like This」、韓国版「花より男子」OSTとして世界的に知られる「Because I’m Stupid」など数々の代表曲を残してきた。ソロアーティストとしても、日本をはじめ東南アジアやラテンアメリカなど幅広い地域で活動を続けている。
デビュー20周年を終え、21年目に突入する節目で行われる今回の特別公演では、新曲および自身初となる自作曲の初披露を予定。さらに、ソロライブとしては初めてSS501の楽曲をメインに構成したセットリストを採用し、これまでの歩みと現在地を重ね合わせた内容となる。「2026年最初の公演のために、最善を尽くして準備しています。いつも僕の音楽とステージを愛してくださる皆さんのために、全力を尽くします。長い時間、信じて応援してくださり、心より感謝いたします。今回は特別に準備した名曲たちの饗宴を、ぜひ見守ってください！」とコメントしている。（modelpress編集部）
日程：2026年4月5日（日）
会場：SUPERNOVA KAWASAKI 神奈川県川崎市幸区大宮町1-13
1部 開場 12：45／開演 13：15〜
2部 開場 16：45／開演 17：15〜
【Not Sponsored 記事】
◆キム・ヒョンジュン、幅広い地域で活動
◆キム・ヒョンジュン、自作曲初披露予定
◆「KIM HYUNG JUN presents JUNIQ」
