【金ロー】山崎賢人主演「ゴールデンカムイ」実写映画地上波初放送 ドラマ特別編集版と2週連続
【モデルプレス＝2026/01/30】日本テレビでは、俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務める実写版「ゴールデンカムイ」の映画第2弾「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」が3月13日に公開されることを記念し、2週連続で映画第1弾とドラマ特別編集版を放送する。
【写真】メイク、衣裳の再現度がすごい「ゴールデンカムイ」ドラマ版予告映像
1週目の2月20日は映画「ゴールデンカムイ」を地上波初放送、2週目の27日はその地続きの物語となるドラマ「ゴールデンカムイ」（全9話）の重要場面を再編集した、金曜ロードショーのための「特別編集版」を放送する。
累計発行部数3000万部（2025年8月時点）を突破する人気コミック「ゴールデンカムイ」（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一攫千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動するサバイバル・バトルアクションが多くのファンを魅了。その独特の世界観から「実写化は不可能」と思われていた本作の一大実写化プロジェクトが、2024年1月19日公開の映画を皮切りに始動。映画公開週1月19〜21日の週末動員ランキングでは、堂々のNo.1を獲得（興行通信社調べ）し、絶賛の声が相次いだ。映画第2弾となる今作では、埋蔵金争奪サバイバル・バトルの続編にして、壮大な冒険活劇である原作の第1部・完結編ともいえるエピソードがついに、映画館の大スクリーンで描かれる。
今作の主演であり、主人公の元陸軍兵・杉元佐一（すぎもと・さいち）には、「キングダム」「今際の国のアリス」シリーズなど数々の作品で国内外から高く評価される山崎。杉元と共に埋蔵金の在りかの手掛かりが描かれた「刺青人皮（いれずみにんぴ）」を求めて旅をするアイヌの少女・アシリパ（「リ」は小文字が正式表記）に、山田杏奈。その他、眞栄田郷敦、矢本、工藤阿須加、胗俊太郎、大谷亮平、中川大志、北村一輝、池内博之、井浦新、そして玉木宏、舘ひろしら、個性豊かな実力派キャストが集結した。
制作プロダクションは、「キングダム」シリーズ、「国宝」を手掛けたCREDEUS。今作の監督は、「連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−」の第3話と第5〜8話を手掛けた片桐健滋氏。引き続き、脚本には黒岩勉氏（「キングダム」シリーズ、「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」シリーズ）、音楽はやまだ豊氏（「キングダム」シリーズ、Netflixドラマ「今際の国のアリス」シリーズ）が名を連ねる。（modelpress編集部）
◆「金ロー」、映画「ゴールデンカムイ」地上波初放送決定
◆山崎賢人主演「ゴールデンカムイ」映画第2弾「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」
