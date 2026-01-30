料理家・和田明日香「塾待ち 取り分けごはん」6品の食卓公開「受験生に嬉しい」「参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/01/30】料理家の和田明日香が1月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる
【写真】“平野レミの義娘”料理家「受験生に嬉しい」かぼちゃの煮物・味噌焼き・肉じゃが…6品の食卓
受験生の子を持つ和田は「定期的に作りたくなるかぼちゃの煮物 なんていうか料理に対する気持ちを確認できる存在」とかぼちゃの煮物、小松菜と油揚げのおひたし、たまこん、たらの柚子ねぎ味噌焼き、肉じゃがを公開。最後には「塾待ち 取り分けごはん この生活もあと少しだね…」とデザートのフルーツを含む6品が並ぶ食卓の写真を披露した。
この投稿に、ファンからは「栄養満点」「参考になる」「優しい味わい」「帰ってきてこれあったら頑張れる」「受験生に嬉しい」といった声が上がっている。
和田は、料理愛好家の平野の次男である率さんと2010年に結婚し、3人の子供を出産。食育インストラクターの資格を持ち、テレビや雑誌などのメディア出演など料理家として活躍している。率さんの兄はTRICERATOPSのボーカル・和田唱で、その妻である女優の上野樹里は明日香にとって義理の姉にあたる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“平野レミの義娘”料理家「受験生に嬉しい」かぼちゃの煮物・味噌焼き・肉じゃが…6品の食卓
◆和田明日香、かぼちゃの煮物など取り分けごはんを披露
受験生の子を持つ和田は「定期的に作りたくなるかぼちゃの煮物 なんていうか料理に対する気持ちを確認できる存在」とかぼちゃの煮物、小松菜と油揚げのおひたし、たまこん、たらの柚子ねぎ味噌焼き、肉じゃがを公開。最後には「塾待ち 取り分けごはん この生活もあと少しだね…」とデザートのフルーツを含む6品が並ぶ食卓の写真を披露した。
◆和田明日香の取り分けごはんに反響
この投稿に、ファンからは「栄養満点」「参考になる」「優しい味わい」「帰ってきてこれあったら頑張れる」「受験生に嬉しい」といった声が上がっている。
和田は、料理愛好家の平野の次男である率さんと2010年に結婚し、3人の子供を出産。食育インストラクターの資格を持ち、テレビや雑誌などのメディア出演など料理家として活躍している。率さんの兄はTRICERATOPSのボーカル・和田唱で、その妻である女優の上野樹里は明日香にとって義理の姉にあたる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】