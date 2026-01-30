今日30日も本州の日本海側を中心に雪の降っている所が多く、昨日29日から20センチ以上積雪が増えた所もあります。大雪のピークは過ぎたものの、今日30日夜にかけては、引き続き積雪や路面凍結に注意が必要です。積雪の多い地域では、屋根からの落雪やなだれにも注意してください。

日本海側を中心に雪雲流入 昨日から20センチ以上積雪が増加した所も

日本付近は、強い冬型の気圧配置となっており、上空には強い寒気が流れ込んでいます。本州の日本海側を中心に雪が降っている所が多く、今日30日午前11時現在の積雪の深さは、大蔵村肘折(山形)で270センチ、長浜市余呉(滋賀)で128センチと、昨日29日の昼頃に比べ20センチ以上積雪の増えている所があります。午前11時の時点で積雪が最も深いのは、酸ケ湯(青森)で463センチです。

大雪のピークは過ぎたが、引き続き積雪・路面凍結に注意

今日30日の午後も日本付近は冬型の気圧配置が続き、北海道付近を低気圧が進む見込みです。大雪のピークは過ぎたものの、このあとも東北の日本海側を中心に雪の降り方の強まる所があるでしょう。東北北部の日本海側では発達した雪雲がかかり続けた場合、警報級の大雪となる可能性があります。また、雪を伴った西よりの風が強く吹き、見通しが悪くなる所がある見込みです。



本州の日本海側の地域では、今日30日夜にかけて、引き続き積雪や路面凍結に注意し、慎重な運転を心がけてください。雪の重みで電線が切れたり、木が倒れたり、古い建物が倒壊することもあるため注意が必要です。また、積雪の多い地域では、屋根からの落雪やなだれにも注意してください。

雪道の運転 注意するポイント

雪道で、車を運転する場合は、スノータイヤを装着し、急発進、急停車にならないよう、普段よりもゆっくり慎重に運転してください。車間距離は普段の倍以上とりましょう。トンネルの出入り口や橋の上などは路面が凍結しやすいため、特に注意が必要です。通行止めや渋滞の情報をあらかじめ確認してから出かけましょう。



2輪車(バイクや自転車)は転倒のおそれが非常に高いため、雪道は運転しないでください。公共交通機関を利用する場合は、間引き運転や減速運転により、普段より時間がかかり、混雑することが予想されます。運行情報や迂回ルートを確認してから行動してください。