東京午前のドル円は１５３．９８円付近まで上昇。対主要通貨でのドル買いがドル円を押し上げている。トランプ米大統領と米民主党が政府閉鎖を回避する暫定合意に至ったことや、次期米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長にウォーシュ元ＦＲＢ理事が指名されるとの観測が強まったことが背景。次期ＦＲＢ議長の候補のなかで、ウォーシュ元ＦＲＢ理事はタカ派寄り。



ユーロ／ドルは１．１８９５ドル付近、ポンド／ドルは１．３７３２ドル付近、豪ドル／ドルは０．６９７７ドル付近までドル高推移。



ドル中心の相場となっており、クロス円の方向感は限定的。ユーロ円は１８３円前半、ポンド円は２１１円半ばで小動き。貴金属価格の急落もあって、豪ドル円は１０７．２８円付近まで弱含み。



MINKABU PRESS

