３０日前引けの日経平均株価は前日比４５２円４８銭安の５万２９２３円１２銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億８０３５万株、売買代金概算は３兆７４４７億円。値上がり銘柄数は７６０、値下がり銘柄数は７６２、変わらずは７７銘柄だった。



日経平均株価は下落。前日の米株式市場はＮＹダウが５５ドル高と上昇する一方で、ナスダック指数は下落と高安まちまちだった。東京市場は日経平均が小幅に値を上げてスタートし、朝方には一時２００円を超える上昇となった。しかし、上値では利益確定売りが強く、買い一巡後は売りに押され下落に転じた。決算内容が好感された日立製作所＜6501＞や富士通＜6702＞などは買われた。



個別銘柄では、アドバンテスト＜6857＞やレーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞が安く、住友金属鉱山＜5713＞やＪＸ金属＜5016＞が下落した。三菱重工業＜7011＞や古河電気工業＜5801＞、キーエンス＜6861＞が安い。半面、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が急伸し、ソフトバンクグループ＜9984＞や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞、ファーストリテイリング＜9983＞が値を上げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

