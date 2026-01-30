資生堂ランニングクラブは３０日、マラソン女子で２０２４年パリ五輪代表の一山麻緒（２８）が３月３１日付けで現役引退することを発表した。

一山は同社を通じ「この度、２０２６年３月末日をもって、競技から離れることを決断いたしました。資生堂在籍中には、クイーンズ駅伝優勝という大きな喜びを経験し、またパリオリンピックという特別な舞台にも出場が叶うなど、私一人では決して成し得なかった貴重な時間を過ごさせていただきました。前所属先を含め、これまで支えてくださったスタッフの皆さま、共に走ってきたチームメイト、そして温かい言葉で応援していただいたすべての皆さまに心より感謝申し上げます。皆さまからの応援は、苦しい場面でも前を向く大きな力になりました。ここで得た経験を大切にしながら、今後の人生を歩んでいきたいと思います」などと感謝の思いをつづった。

ワコールに所属していた２０年３月の名古屋ウィメンズマラソンで当時の日本歴代４位となる２時間２０分２９秒をマークし、２１年東京五輪に出場。本番では日本女子マラソンで１７年ぶりとなる８位入賞を果たした。

２１年１２月に男子マラソン元日本記録保持者の鈴木健吾（３０）と結婚。２２年４月に資生堂に移籍した。