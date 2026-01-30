再生数18万回超え 失敗したくない人ほど試してほしい。バレンタイン直前に話題。簡単なのに本格派ビスケットブラウニー

こんにちは。クックパッド歴11年、見た目は本格的なのに驚くほど簡単に作れるレシピを研究している♪♪maron♪♪です。

耐熱容器の中で混ぜるだけの本格派ビスケットブラウニー

バレンタインが近づくと、今年は何を作ろう？と悩む人は少なくないのではないでしょうか？

手作り感は出したいけど、難しすぎるのは避けたい。そんな声にこたえるレシピとしてオススメなのが耐熱容器1つで作れるケーキです。

特別な材料はいらない。耐熱容器の中でただ混ぜるだけというシンプルな工程ながら、完成するのは驚くほど濃厚で満足感のあるブラウニーです。見た目は本格的なのに、失敗しにくいのも魅力。



詳しいレシピを見ていきましょう。

材料（16×20ｃｍ耐熱容器1台分）





ホットケーキミックス 100g



バターまたはマーガリン 100g



卵 2個



チョコレート 150g



砂糖 80g



Ａ．くるみ 30



Ａ．チョコレート 50g



ビスケット 適量



※こちらで使用しているバターは有塩ですが、塩気が気になる場合は無塩バターまたは無塩マーガリンを使用してください。

作り方

1 耐熱容器にバターとチョコレート入れて、ふんわりラップしたらレンジ【600ｗ】1分加熱程度する。





チョコレートが溶け残るようであれば追加加熱して下さい。

スプーンなどでなめらかになるまで混ぜます。





2 作り方1に砂糖・卵を1個ずつ加えて都度混ぜる。









3 作り方2にホットケーキミックスを加えて均一に混ぜたら、くるみと砕いたチョコレートをざっくり混ぜビスケットをのせる。





粉っぽさが無くなるまで混ぜます、最初は粉が散りやすいので優しく混ぜてください。





くるみとチョコレートを混ぜることでくるみととろけるチョコレートの食感も楽しめます。





ビスケットはお好きなものを使用して下さい。子どもと一緒に好きなものを選んでわいわいのせると楽しいですよ。





予熱完了したオーブン【180℃】25〜30分程度加熱する。





焼き上がり数カ所竹串をさして何もつかなければ焼き上がり。チョコレートを混ぜているのでチョコレートが竹串につくこともありますが、これは生焼けではないので他も刺してみて生地がつかない箇所があれば問題ないです。





焼きあがったビスケットブラウニーのあら熱がとれたらラッピングしてみましょう。





カットしたビスケットブラウニーを100均で売っているクリアシートで包むとまるで洋菓子店で売られているような見た目に。





食品用のラッピング袋で包んだり、リボンをかけてもかわいいですよ。

本命チョコとしても使える仕上がりでありながら、気負いすぎない手軽さ。友チョコや家族向けにもアレンジしやすく、作る側の負担を最小限にしてくれます。



また、工程がシンプルなので、スイーツ作りに慣れていない人でも挑戦しやすい。



「時間がない」「お菓子作りが苦手」と感じている人ほど、このレシピの良さを実感してもらえると思います。



頑張りすぎないのに、ちゃんと想いは伝わる。



今年のバレンタインは耐熱容器1つで作れるビスケットブラウニーはいかがでしょうか？

予約受付中の新刊！耐熱容器の「おやつ」

『ボウルも型もいらない！ 本当は秘密にしたい 耐熱容器の家おやつ』（KADOKAWA）





クックパッドアンバサダー・♪♪maron♪♪（青木ゆかり）さんの、容器ひとつで量って、混ぜて、保存までできる、いちばん簡単なおやつレシピ67品を紹介。



Amazonでは期間限定の購入者特典付きで予約受付中です。



【ご予約はこちらから（2026年2月2日発売予定）】



・Amazon ※購入者特典付き（2026年3月2日まで）



・楽天ブックス

