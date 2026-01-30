ホテルで美味しく楽しむ｢ディズニー・パルパルーザ”ミニーのファンダーランド”｣：夢と魔法に魅せられたミキ’s TODAY Vol.98
11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！
こんにちは！
GANG PARADEのヤママチミキです！
現在東京ディズニーランドでは、スペシャルイベント｢ディズニー・パルパルーザ”ミニーのファンダーランド”｣が開催中で、先々週、先週と2回にわけて紹介してきました。
少しでもミニパルの可愛らしさ、素晴らしさが伝わっていたら嬉しいです。
実はパークの外を飛び出して、ディズニーホテルでも、スペシャルルームや宿泊者限定グッズ、メニューなど、ミニパルの世界観を味わうことができるのです！
ということで今回は、東京ディズニーランドホテルのレストランで頂ける見た目も味も素晴らしいミニパルのスペシャルメニューたちを取材させていただいたので、紹介していきたいと思います。
まずは、スタイリッシュな創作料理をコーススタイルで楽しむことができるレストラン”カンナ”で、｢ディズニー・パルパルーザ”ミニーのファンダーランド”スタイリッシュカンナ｣の中から、2種。
●和牛フィレ肉のグリル 西洋ゴボウのカラメリゼ アンチョヴィとカシスのソース
まず、和牛フィレ肉の柔らかさに驚きました。
ナイフを軽く入れるだけでスルッと切ることができ、口の中でもとろけるような食感が印象的です。
しっかりとお肉そのものの味を感じ、個人的にとても好きだなぁと思いました。
ソースはこってりしつつも、カシスの酸味がいいアクセントになっているし、お肉の味を邪魔しない味になっているので、ソースをたっぷり付けても、お肉の味もソースの味もどっちも楽しむことができます。
●ザッハトルテ アサイーのフローズンスムージー
圧倒的に見た目が可愛すぎる…！！
ただ、可愛いだけではなく、味も抜群に美味しかったです。
ザッハトルテの上にはミニーちゃんのリボンの形のとてもサクサクのラングドシャが乗っていて、他のものとの食感の違いがとても良いです。
ザッハトルテはとても濃厚なチョコで、今の時期にぴったりなデザートだなと思いました。
小さなハートのグラスに入っているアサイーのフローズンスムージーはシンプルに美味しいのですが、甘酸っぱいのでこってりとしたザッハトルテの合間に食べるもよし、お口直しとして頂くもよしです。
カンナでは、｢ディズニー・パルパルーザ”ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク｣も頂きました。
リボンを表現したラズベリーとブルーベリー、白と赤の2層の色合い、キラキラのアラザンの見た目がキュート。
混ぜるとピンク色になり、より可愛らしさがアップします。
ルビーチョコレートシロップも入っているので結構しっかりとした甘さがありますが、その中にラズベリーシロップの甘酸っぱさを感じるので、ごくごく飲むことができます。
アラザンのザクザク食感がいいアクセントになっていてスイーツ感覚にもなるドリンクです。
ヴィクトリア朝様式の美しい庭園に面したブッフェスタイルのレストラン”シャーウッドガーデン・レストラン”の｢ディズニー・パルパルーザ”ミニーのファンダーランド”ブッフェ｣でもたくさん試食させていただいたので、いくつか紹介していきたいと思います。
●冷菜
右手前にある”豚トロのグリル ジンジャーソース オレンジ風味”は、醤油麹でマリネした豚トロがとても柔らかく、生姜とオレンジが香るソースが豚トロの脂をさっぱりさせてくれます。
左手前の”マルアナゴのちらし寿司”は、酢飯が黒米で珍しいです。
マルアナゴはふんわりとした食感で、甘辛くしっかりと味付けされていて、こってりした味わいで、濃い味が好きな人は堪らないと思います。
●温菜
”子羊肉のロースト マスタードソース”は、羊肉のクセなどはあまりないものの、旨味をしっかり感じられます。
個人的にとても好きだったのは、”鶏肉と茸のみぞれ煮”。
鶏もも肉と手羽元があるのですが、とても柔らかく、柚子がいいアクセントになっていました。
割と他のものが濃い味が多かったので、和食らしい優しい味わいでお口直しにもなります。
もうひとつ好きだったのが、”ポークベイビーバックリブ”。
こちらはランチのみのメニューになります。
食べ応えのあるバックリブで、お肉の旨味がぎゅっと詰まっているし、ソースもこってり濃い味で、お酒が飲みたくなる味でした。
●ブレッド
大きなイチゴが乗った”ストロベリーデニッシュ”は、生地のサクサク感とイチゴのジューシーさのバランスが最高。
”ベルガモットデニッシュ”は、サクサクを越えたザクザク食感にとても驚きました。
デニッシュというよりもクッキーを食べているかのような感覚になります。
●デザート
紫色でひと際目を引く”ホワイトチョコレートムース”は、宝石のような艶っとした見た目がとても素晴らしい。
まろやかで優しい甘さのムースでした。
小さなグラスに入っているのは、”桜のモンブラン”。
桜餡が練り込まれた桜のクリームは、鼻に抜ける香りも味もしっかり桜を感じます。
モンブランの中には、スポンジ生地、生クリーム、イチゴが入っていて、結構がっつりした甘さなので、甘党の方におすすめです。
｢ディズニー・パルパルーザ”ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク｣も頂きました。
ホイップクリームの上にはピンクのラメのカラーパウダーがかかっていたり、2種類のハート型のチョコレートが乗っていたり、ミニーちゃんの可愛らしさが表現されていて、キュンとするドリンクです。
ストロベリーの甘酸っぱさの中に、ピーチのフルーティーさを感じられて、すっきりとした甘さでとても美味しかったです。
ぜひディズニーホテルで、視覚でも味覚でもミニーちゃんの世界を楽しんでみてはいかがでしょうか？
文：ヤママチミキ
TOP画像デザイン＆イラスト：ジンボウサトシ
